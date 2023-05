Podrían suspenderse partidos que no se respete que son sin hinchas visitantes

Este miércoles en la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia se realizó una reunión entre los integrantes del Comité Ejecutivo, Seguridad, Tribunal de Disciplina junto al inspector Omar Delgado y los comisarios de las seccionales que tienen en su jurisdicción intervenir en partidos de la LFCR.

Entre los puntos que se discutieron y pusieron a consideración, se acordó como primera medida que; si no puede brindar seguridad por presencia de hinchada visitante en los estadios, suspender el partido.

Debido a que no se viene respetando la condición de jugar sin hinchadas visitantes, y ante hechos suscitados en algunos campos de juegos y sus alrededores por la presencia de ambas parcialidades.

Al respecto, y sobre la importante reunión que convocó a todos los actores de la casa del fútbol de Comodoro, el presidente de la Liga, Ariel Bordeira sentenció: "Consideramos que estas reuniones son positivas, nosotros estamos viendo que estamos teniendo algunos problemitas en las canchas, más que nada cuando se denomina sin visita", expresó.

"Así que bueno, fuimos claros con la policía, tratamos de que si se visita que realmente sea sin visita, y si ellos consideran que no pueden brindar seguridad porque la gente visitante asiste a los estadios. Bueno, el partido se suspenderá, y después veremos cómo lo encaramos”.

Del mismo modo, comentó que el paso a seguir tras la reunión realizada, será llevar el mensaje a los clubes y mantener nuevas reuniones de seguridad. “Ahora nos debemos una reunión con los presidentes de los clubes", afirmó.

"Nos juntaremos y veremos cómo encaramos el tema, como para realmente que la visita, si es sin visita, no vaya”, sentenció Bordeira.

Por su parte, el inspector Omar Delgado, realizó un balance de la reunión, “Es un balance bueno positivo. Nosotros esperamos a partir de ahora poder seguir trabajando y mejorar estas cuestiones. El compromiso de la Unidad Regional y de la Policía de la Provincia de Chubut, siempre es acompañar este tipo de eventos deportivos. Nos pareció importante juntarnos para conocernos para poder saber cuál es la mirada del Tribunal sobre las conductas, acordar algunas cuestiones que por ahí no estaban del todo claras para la policía”.

Apuntando también a que no se respeta cuando el partido está programado sin hinchada visitante, Delgado detalló: “Por ahí la cuestión de cuándo se decide que sin visita, que se respete, la participación un poco más activa de algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Es decir, la participación de las comisiones de cada club. El balance es positivo, vamos a poder mejorar algunas cuestiones y seguir trabajando en todo lo que considere la Liga de Fútbol, para poder dar un marco de seguridad para el espectáculo y que puede ir la familia a ver los partidos”.

Por otra parte, Oscar Ruiz, integrante del Comité de Seguridad de la Liga de Fútbol, brindó detalles de las acciones que se llevan adelante para la programación de los partidos cada fin de semana. Del mismo modo hizo alusión a la no participación de los clubes que tienen partido de alto riesgo.

“Nosotros nos juntamos todos los lunes con los comisarios de cada seccional que tiene el fin de semana y representantes de los clubes no van, todos los clubes, algunos clubes y otros no. Y bueno, ahí vemos la cantidad de policías que se necesitan para cada partido, si van con grupos y no van con grupo, si adelantamos el horario, sino adelantamos el horario y hoy bueno, dados los últimos acontecimientos que ha habido en distintas canchas, se invitó al inspector Delgado de la policía y a cada comisario de cada seccional para conversar con él, y ver qué medidas vamos a empezar a tomar a partir de ahora”, sentenció.

Respecto a los puntos que se abordaron realizó un balance. “Fue bueno, tenemos que seguir conversando para ver qué definición vamos a tomar, porque nosotros podemos manejar una postura. Sí, bueno, le sacamos los puntos del partido, se suspende, pero es importante de todos los clubes su opinión, son parte de todo esto. También con la policía, porque a veces es muy fácil decir bueno, suspendemos el partido, pero no es tampoco, no pasa la solución por ahí, porque por ahí los problemas son peores. La idea se consensuará entre todos y todos debemos ser responsables de esto”, culminó al departamento de prensa de la LFCR.

Por su parte, Gustavo Zanca presidente del Tribunal de Disciplina dio su postura de los temas tratados en la reunión. “Positivo porque cada uno dijo lo que sentía, lo que le parecía y yo como integrante del Tribunal de Disciplina, lo que quería aclarar era que es difícil para nosotros sancionar este tipo de cosas, porque trae aparejado muchas, muchas otras derivaciones. Nosotros tenemos un abanico de 5 o 6 sanciones posibles. Yo aclaré, nosotros somos un organismo represor. No, hacemos prevención, nosotros actuamos una vez que pasó el hecho”, explicó.

LOS ARBITROS Y SU POSTURA

EN MATERIA DE SEGURIDAD

Carlos Motto presidente de la Asociación Independiente de los Arbitros de la Liga de Fútbol de Comodoro estuvo presente en la reunión y dio su postura. “Agradezco a la Liga de Fútbol que me hayan invitado a una reunión para escuchar los puntos de vista que manifiesta el Tribunal de Penas, vinieron casi todos los jefes de comisarías que eso no lo había visto nunca”, destacó.

Sobre el debate que se planteó, amplió: “Cada uno expuso su punto de vista. La idea es tratar de trabajarlo entre todos, tratar de mejorar el futuro del fútbol de Comodoro, es muy difícil porque hay algunos clubes que tienen una hinchada que no son fáciles de manejar. Creo que se sacaron algunas cosas en conclusión”, aclaró Motto.

Por ultimo, dio su postura sobre la determinación que se llevaría adelante; de suspender los partidos sino se dan las garantías por presencia de hinchadas visitantes.

"Antes de suspender un partido la policía, que es la que tiene el poder real de fuerza para suspender un partido. Para mí es que haga dos o tres métodos de prevención antes de llegar a eso, y no tomar medidas apresuradas”, manifestó Motto.

En ese mismo marco, Motto sostuvo: “Atrás de una decisión de no jugar, pierde mucha gente de por sí, el fútbol pierde porque no se juega. Hay mucha gente que trabaja desde muy temprano en el club que sea, después estamos los árbitros que colaboramos con la función que nosotros cumplimos, los dirigentes, la gente y bueno y que por un hecho aislado por algo muy particular, no sé juegue, creo que para suspender un partido tiene que ser un hecho muy grave, muy grave. Acá cómo se expuso en la reunión que amerite que la suspensión del mismo”, sentenció.