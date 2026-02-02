Por el avance del fuego, cierran tramo de la ruta 71

Se profundiza el despliegue para controlar los siniestros ígneos iniciados en sectores del Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada.

El Gobierno de Chubut sigue desplegando un amplio operativo para controlar los incendios que se registran en diversas zonas de la región cordillerana. En total, más de 500 brigadistas, bomberos, personal de apoyo y de logística se encuentran atacando los distintos frentes.

Las tareas desplegadas incluyen además una veintena de medios aéreos, entre aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y drones, así como camionetas, autobombas, camiones cisterna y maquinaria pesada.

Asimismo, se cuenta con recurso humano proveniente de otras provincias del país con el fin de combatir los siniestros ígneos que afectan una importante superficie de boques nativos, plantaciones y pastizales.

PARQUE NACIONAL LOS ALERCES

Los trabajos son ejecutados de manera articulada entre el Gobierno del Chubut, la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencia. De acuerdo a lo informado en el último parte emitido desde el Comando, para este lunes “continuará la influencia del frente frío, con vientos aún más intensos y un marcado descenso de las temperaturas”.

En tanto, el viento soplará del sector oeste con velocidades entre 15 y 25 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar entre 40 y 55 km/h, especialmente durante la tarde. “Existe probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, y hacia las últimas horas del día”. Según precisaron, las precipitaciones no serán significativas y no se prevé un impacto relevante en las condiciones operativas.

Desde el Comando se informó además que los principales esfuerzos se concentrarán en reforzar las tareas de anclaje y en la construcción de líneas de defensa. En el sector de Villa Lago Rivadavia–Lago Rivadavia, la superficie afectada estimada alcanza las 16.765 hectáreas.

En el sector de Laguna Villarino, se planifica continuar con los trabajos de enfriamiento y refuerzo de líneas cortafuegos sobre focos secundarios. También se trabajará sobre el morro para cortar el avance del fuego. Se sumará una cargadora y una topadora para reforzar los trabajos.

ESTADO DE RUTAS

En ese marco, el Gobierno de la Provincia dispuso, de manera preventiva y hasta nuevo aviso, el cierre temporal del tránsito vehicular en el tramo de la Ruta 71 comprendido entre Cholila y la Ruta Nacional N° 40. En tanto, la Ruta Provincial N° 15 (Cholila – Leleque) permanece habilitada con precaución.

PUERTO PATRIADA

Por otra parte, la Secretaría de Bosques provincial continúa al frente del operativo en la zona conocida como “Primera Cantera” en Puerto Patriada. El siniestro ígneo fue detectado el pasado lunes 5 de enero y se estiman que son 28.577 hectáreas las afectadas.

De acuerdo al informe técnico y operativo dado a conocer en las últimas horas, se espera descenso de temperatura, pero el viento será de 40-50 km/h y con ráfagas de 70–80 km/h.