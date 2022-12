¿Por qué echaron a Stefy Xipolitakis de una pileta en Qatar?

Stefy Xipolitakis viajó a Qatar para alentar a la Selección Argentina en el Mundial de fútbol 2022 y vivió un incómodo momento por la ropa inapropiada que usó para ingresar en un establecimiento.

La griega se puso una malla enteriza muy escotada y no la dejaron entrar a la pileta de un spa porque no tuvo en cuenta los códigos de vestimenta del país asiático. “¡Eso no está permitido!”, le dijeron.

El motivo por el que echaron a Stefy Xipolitakis de una pileta en Qatar

“Me vine a este lugar y me preguntaron ‘¿te trajiste la malla para meterte’? y les dije que clavé este body y noooo, me sacaron cagando”, explicó sobre las trabas sufridas al momento de querer ingresar a la pileta del spa. Tras ello, la pregunta a una de las empleadas del lugar fue muy directa: “¿Cómo miércoles me tengo que poner para entrar en la pileta?”. mientras su interlocutora no para de reír.

Así, le detallaron que para poder estar allí era necesario tener los hombros cubiertos y un short, no bikinis ni bodys. la reflexión de la ahora cantante fue sutil: “Olvidate, la cagué toda”. Luego de ello, comenzó a mostrar las instalaciones del lugar en que se encuentra instalada junto con su prima, mientras detalla “miren el canje que pegamos”, mientras desayunaba un té marroquí.

La influencer vivió el partido de la Selección Argentina ante Polonia por la clasificación a octavos de final de Qatar 2022 completamente emocionada, desde el momento mismo en que muestra que consiguió su entrada, hasta vanagloriarse por la ubicación contenida. El llanto al momento del himno y la sensación de estar tan cerca de Lionel Messi también fueron parte de las imágenes que compartió a través de sus redes sociales.