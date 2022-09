Por qué están hartos los vecinos de Nicole Neumann

Nicole Neumann está en el ojo de la polémica tras una fuerte denuncia de vecinos cansados de la actitud de la rubia. Es que la ex del Poroto Cubero y actual de Manu Urcera fue acusada por generar desorden en Palermo.

Fue Yanina Latorre en LAM (América) que contó que la jurado de “Los 8 escalones del millón” (El Trece) pasa mucho tiempo mal estacionada sin ser multada. Además, dijo que deja su camioneta en cualquier lado mientras realiza distintos rodajes y los colectivos tienen que esquivarla.

“Vecinos juntan firmas para una famosa, para que no estacione más su vehículo en dos cuadras, dos cuadras prohibidas para esta famosa. Deja la camioneta en doble fila y se va a grabar, al parecer la deja y en la cuadra hay colectivos, un colegio y las vecinas están odiadas, enfurecidas”, manifestó la panelista de Ángel de Brito y acto seguido reveló que se trataba de Nicole Neumann.

"Es una maleducada, todos los días no, uno puede equivocarse cuando vas un segundo al kiosco, porque todos lo hicimos, no nos hagamos”, dijo indignada Latorre. Claro que Nikita no hizo alusión a la denuncia ni a las molestias de los vecinos y sigue disfrutando de su presente amoroso, familiar y laboral.

La camioneta en cuestión es una lujosa y carísima F-250 Harley-Davidson, un producto súper exclusivo que consta de la colaboración de la histórica marca de motos con la empresa automotriz Ford. De hecho, existen muy poca cantidad de modelos, porque se lanzó una edición limitada.

Tiene de todos los lujos, con una serie de implementos de altísima gama, como la posición de conducción, que permite ubicarse a una altura considerable al ras del piso. Así como sistemas tecnológicos como detección de peatones, control crucero, frenado automático de emergencia, alerta de choques y un sinfín de dispositivos.

La camioneta de Neumann posee un valor en el mercado que ronda los 111 mil dólares por unidad, que traducido al cambio en el país serían unos 31 millones de pesos.