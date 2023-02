Postergan el juicio contra "Pity" Álvarez

Finalmente, el inicio juicio contra Cristian "Pity" Álvarez -que tenía previsto iniciarse el próximo miércoles- quedó suspendido provisoriamente, luego de que la Fiscalía dictaminara a favor de la decisión, al considerar que el músico no estaría en condiciones de afrontar el debate.

"Carece de las posibilidades indispensables y necesarias para el ejercicio de su derecho de resistencia a la acusación y el proceso no puede avanzar hacia la realización del debate oral y público sin avasallarlo", dictaminó el fiscal Sandro Abraldes.

El dictamen a favor de la suspensión del inicio debate oral, se dio luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 corriera la vista a las partes para que opinen sobre el tema, tras conocerse los resultados del informe que realizaron Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y de los peritos de la Defensoría General de la Nación, que podría llevar a la decisión de "suspender definitivamente el juicio".

Según el informe, el exlíder de "Intoxicados" y "Viejas Locas" padece "un cuadro de deterioro psico orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor". Y que presenta “un cuadro de trastorno depresivo, con intensa anhedonia (incapacidad para sentir placer) y apatía”, y que su capacidad para pensar “se halla marcadamente dañada”.

"La capacidad de comprensión de lo que significa estar en proceso se encuentra francamente disminuida y la posibilidad del ejercicio de su defensa está dañada y menoscabada”, concluyeron.

Ante esta situación, el tribunal pidió opinión a las partes y el fiscal Abraldes entendió que era lógica la suspensión del debate.

Y requirió que el Cuerpo Médico Forense que evalúe cada seis meses al imputado para establecer “si persisten los síntomas psicopatológicos que padece al día de hoy" y determinar si puede afrontar el juicio más adelante.

ACUSADO

Actualmente, Álvarez, de 50 años, tiene arresto domiciliario y vive en la casa de su hermana, en el barrio Piedrabuena, en Villa Lugano. Después del homicidio de Cristian Díaz estuvo tres años y ocho meses alojado la cárcel de Ezeiza bajo el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma) del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Según publicó el diario Página 12, para que “Pity” lograra ese permiso, la madre del músico detenido prometió “asumir el compromiso de constituirse como referente de su hijo a los fines del cumplimiento de las obligaciones que eventualmente se le impusieran”.

EL MOMENTO DEL CRIMEN

“Vos sabés quién soy, te acordás de mí, te acordás cuándo yo te llevé a la villa, vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero. Una vez me dijiste que me ibas a pegar un tiro cuando te faltaron cosas en la mochila. Si vas a tirar, tirá. Si vas a tirar un tiro, tirá gato”, le habría dicho la víctima a Álvarez. Acto seguido, según el expediente judicial, el músico disparó. Después se descartó del arma y se fue con su pareja a un boliche de Ramos Mejía.

En abril de 2021, se determinó que no tenía sus facultades mentales dentro de los parámetros considerados como normales y el estrés que implica enfrentar un proceso, como un juicio oral y público, agravaría su estado.

SU ÚLTIMA APARCIÓN PÚBLICA

Fuente: viaszeta.com