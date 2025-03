Rebekah, su marido y sus hijos comienzan a experimentar fenómenos inexplicables tras mudarse a su nueva casa. Las extrañas presencias que se manifiestan a su alrededor les harán cruzar la delgada línea entre la realidad y la percepción. Lo novedoso del film es que no nos encontramos ante una historia de espíritus al uso, donde los protagonistas son los que nos cuentan su experiencia sobre los hechos. En este caso, vivimos esta angustiosa experiencia desde el punto de vista del fantasma, quien tiene que lidiar con unos seres vivos que han invadido su casa sin su consentimiento.

Steven Soderbergh es una figura esencial del cine actual. Siempre ha buscado nuevas formas de expresión artística fuera de los grandes estudios. Comenzó su carrera en el cine independiente y, luego, combinó su estilo con proyectos más comerciales. A medida que la industria se centraba en franquicias y remakes, el realizador se reinventó, distanciándose de los grandes estudios, pero continuó explorando el cine de género con un enfoque único, utilizando incluso smartphones para rodarlas. A través de su trabajo, busca recuperar la esencia del cine, fomentando la experimentación y contando historias auténticas. Es un director que no solo mantiene las raíces del cine de género, sino que también las adapta al contexto contemporáneo. “Presencia” refleja de manera destacada su enfoque único de hacer cine.

Soderbergh cuenta que la idea para hacer “Presencia” surgió de algo que ocurrió en la casa que tengo con su mujer, Jules Asner, en Los Ángeles: “Es un hecho veraz que alguien murió en esta casa antes de que nos mudásemos. Se rumorea que la persona que murió en esta casa era una madre, asesinada por su hija. Éramos conscientes de ello cuando la compramos. A partir de ese momento, hubo momentos raros de “¿He apagado yo esa luz?”. Nunca me sentí amenazado por eso. Realmente no se registró nada en absoluto. Y probablemente habría desaparecido si no fuera por el hecho de que teníamos una cuidadora de casas que estaba viendo la televisión una noche; hay un largo pasillo que conduce al dormitorio, y esta persona sintió algún tipo de presencia, miró hacia arriba y vio la figura de una mujer cruzar el final del pasillo hacia el dormitorio. La cuidadora de casas gritó instintivamente el nombre de Jules. E inmediatamente se dio cuenta de que Jules no estaba ahí. Por eso estaba cuidando la casa”.

La historia no sólo juega con la atmósfera y el suspense, sino que introduce una cámara subjetiva que narra toda la trama desde el punto de vista del espectro. Esto permite que el espectador experimente los eventos a través de los ojos de la entidad, generando una sensación constante de inquietud y una conexión emocional con el protagonista invisible. “La presunción estética de la cámara subjetiva, en vez de distanciarnos, nos involucra más porque se genera una sensación real de mosca en la pared”, dice Soderbergh. “Crees que es una familia real a la que realmente le está pasando eso y lo ves. Y este dispositivo es el truco que te permite aprovechar el aspecto de escucha ilegal que está integrado en la presunción, sin volverlo espeluznante”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 20 de marzo):

22:00 Hs. PRESENCIA (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 21 de marzo):

22:30 Hs. PRESENCIA (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sáb 22 Y DOM 23 de marzo):

22:00 Hs. PRESENCIA (SÁB 2D subtitulada / DOM 23 2D DOBLADA)

CINE TEATRO ESPAÑOL (lun 24, mar 25 y mié 26 de marzo):

22:00 Hs. PRESENCIA (2D doblada / MAR 25 2D SUBTITULADA)

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Presence

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 25 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección, fotografía y montaje: Steven Soderbergh

Guión: David Koepp

Producción: Julie M. Anderson, Ken Meyer

Música: Zack Ryan

Reparto:

Lucy Liu (Rebecca Payne), Chris Sullivan (Chris Payne), Callina Liang (Chloe Payne), Eddy Maday (Tyler Payne), West Mulholland (Ryan), Julia Fox (Cece)