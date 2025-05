Procesan al policía que gaseó a una nena de 10 años

"No hay motivos para dudar del testimonio de la querellante", sentenció la Justicia. Por ahora, no hay pedido de prisión preventiva.

En las últimas horas, trascendió que Cristián Rivaldi -el policía que gaseó a una nena de 10 años durante una manifestación de jubilados en Congreso- fue procesado por la Justicia por los delitos de abuso de autoridad en concurso real y lesiones leves.

La menor afectada por el ataque policial es Fabricia Pegoraro, cuya familia no dudó en asesorarse tras lo ocurrido. El fallo judicial señala que Rivaldi "arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso".

Y agrega: "Tanto la madre como su hija se encontraban en una posición de desventaja en cuanto al agresor que estaba parado y apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción".

"No hay motivo para dudar del testimonio de la querellante, las imágenes corroboran férreamente sus dichos. Contrariamente, el descargo del imputado resulta inverosímil. No sólo resulta llamativo que no hubiera visto a la niña, aún más las imágenes delatan que apuntó directamente a ella y a su madre sin reparo alguno y con toda intención disparó el gas", sentenció.

El día que Cristian Rivaldi gaseó a una nena de 10 años

Las marchas de jubilados en plena gestión de Javier Milei, que se realizan todos los miércoles, han tenido un despliegue lamentable de las fuerzas de seguridad que, comandadas por Patricia Bullrich, salen a la calle con el único objetivo de reprimir a los manifestantes, incluso cuando protestan de forma pacífica.

Uno de los más tristes episodios que dejó este accionar sucedió el 11 de septiembre de 2024, fue el momento en que un efectivo de la Policía Federal gaseó en la cara a una nena de 10 años que pasaba por allí junto a su madre, pero no estaba formando parte de la manifestación.

Tras lo ocurrido, se inició un proceso para establecer las responsabilidades en lo sucedido y dejar que la Justicia actúe. En este sentido, Vanesa Petrillo reveló en "De Una" (C5N) los detalles de la declaración del efectivo: "En realidad lo hizo por escrito, Cristian Rivaldi presentó un escrito de 60 carillas, no contestó preguntas. En ese escrito, él dice que siempre actuó bajo protocolo, como corresponde, bajo las órdenes de la superioridad que estaba en la sala de operaciones, creo que ese día debe haber estado Patricia Bullrich".

"Él dice que respondió en todo momento a la superioridad, que en ningún momento vio una nena alrededor, que él obviamente participó del operativo conforme a los reglamentos. Que ningún superior le llamó la atención por lo que había hecho y que él no vio a ninguna nena en ese momento", sumó.

Y agregó: "Dijo que si él hubiese visto a una nena, la habría sacado de ese lugar. Dijo que nunca se ven nenes en este tipo de marchas, eso lo dice textual en su declaración indagatoria". En este sentido, el efectivo dejó en claro haber agredido a los manifestantes con gas lacrimógeno, pero negó haber visto a la menor entre la gente.