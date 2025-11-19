Pronóstico del miércoles en Comodoro: nubes, lloviznas y viento del noreste

Este miércoles 19 de noviembre llegará con un marcado cambio en las condiciones del tiempo en Comodoro Rivadavia, con aumento de la nubosidad, posibilidad de lloviznas y algo de viento hacia la noche.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura rondará los 12°C y el viento soplará suave del sudoeste, entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, se prevé un aumento de la inestabilidad, con lloviznas aisladas y una probabilidad de precipitación que oscilará entre 10% y 40%. La temperatura máxima llegará apenas a los 14°C, con viento leve del noreste.

Hacia la noche, continuará la presencia de lloviznas, con la misma probabilidad de precipitación. La temperatura descenderá a 12°C, mientras que el viento del noreste aumentará su intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h.