Prorrogan por 30 días la prisión preventiva de Brian Gamín

La mañana de este viernes se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva que pesa sobre Brian Gamín, imputado por un hecho de robo agravado y privación ilegítima de la libertad. En la instancia, la fiscalía solicitó mantener la medida por dos meses, mientras que la defensa pidió la realización de una diligencia y, hasta entonces, la prórroga de la coerción.

El funcionario de fiscalía Alan Larrué fundamentó su pedido en la vigencia de los riesgos procesales ya señalados. Mencionó el peligro de fuga, dada la gravedad del caso y los antecedentes penales del imputado, y el peligro de entorpecimiento, ya que las víctimas manifestaron temor tras el ataque.

Recordó además que el hecho ocurrió durante la noche, con un alto nivel de violencia, incluyendo agresiones físicas a una de las víctimas, a quienes luego encerraron en un vehículo y trasladaron a la fuerza a otro lugar a punta de pistola.

La calificación provisoria es “robo agravado por el uso de arma, en concurso con privación ilegítima de la libertad”. Larrué agregó que Gamín habría cometido el ataque estando en libertad condicional.

En tanto, el defensor público Gustavo Oyarzún solicitó la realización de una diligencia a partir del descargo presentado por su asistido y pidió que la medida de coerción se prorrogue hasta que dicha actuación sea completada.

Finalmente, el juez penal Ariel Tedesco resolvió prorrogar por 30 días la prisión preventiva de Gamín, al considerar los indicios de participación existentes, los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento y la expectativa de una eventual pena de cumplimiento efectivo. Asimismo, autorizó la diligencia solicitada por la defensa.