Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

21 de agosto

HAZ QUE REGRESE

Directores: Michael Philippou, Danny Philippou

Protagonistas: Sally Hawkins, Billy Barratt, Jonah Wren Phillips, Sora Wong, Sally-Anne Upton

Lo nuevo de los directores de “Háblame”. La trama sigue la historia de un hermano y una hermana, quienes se embarcan en una búsqueda desesperada de una persona desaparecida. Pero a medida que se adentran en la investigación, exploran las complejas relaciones y los oscuros secretos, solo para descubrir un aterrador ritual en el hogar apartado de su nueva madre adoptiva. Con una narrativa cargada de tensión y terror psicológico, este intenso thriller promete mantenerte al borde del asiento.

NADIE 2

Director: Timo Tjahjanto

Protagonistas: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, John Ortiz, RZA

La secuela de “Nadie” nos trae de vuelta a Hutch Mansell, quien se convierte en una máquina de matar tras un asalto en su hogar que revela secretos oscuros de su esposa. Cuatro años después de enfrentarse a la mafia rusa, Hutch sigue condenado a una deuda de 30 millones de dólares y se siente agotado y distante con su esposa Becca. Para mejorar su relación, Hutch y Becca deciden llevarse a sus hijos a una localidad turística, donde se enfrentan a un mandamás corrupto del parque temático local.

28 de agosto

LOS ROSES

Director: Jay Roach

Protagonistas: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg

Una reinterpretación contemporánea del icónico drama de 1989 “La Guerra de los Roses”, inspirado en la novela de Warren Adler. Esta versión amplifica los conflictos con una mirada aguda sobre el ego, la rivalidad en pareja y la presión del éxito. Ivy y Theo son una pareja aparentemente perfecta. Sin embargo, lo que al principio parecía ser una relación pronto su matrimonio se convierte en una guerra doméstica repleta de sarcasmo, viejos resentimientos y una eterna rivalidad que los llevará hasta el límite.

4 de septiembre

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Director: Michael Chaves

Protagonistas: David Leslie Johnson-McGoldrick, Richard Naing, Victoria Paige Watkins

La película se desarrolla en 1986, cinco años después de los eventos de “El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó a Hacerlo”. Ed y Lorraine Warren se han retirado debido a problemas de salud de Ed. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando la familia Smurl, que vive en Pensilvania, busca su ayuda ante fenómenos paranormales inquietantes en su hogar. Este caso es considerado uno de los más oscuros en la trayectoria de los Warren, ya que se enfrentan a una entidad demoníaca con una venganza personal.

11 de septiembre

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE

Director: Haruo Sotozaki

La película se centra en el arco final de la serie, donde el Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los Doce Kizuki restantes, antes de enfrentarse a Muzan en el Castillo del Infinito. Este arco es uno de los más intensos y visualmente impactantes de la exitosa serie de Koyoharu Gotouge. Se presenta la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y las fuerzas de Muzan Kibutsuji, donde los guerreros de élite Hashira deben enfrentarse a las Lunas Superiores más letales de Muzan en una batalla por la supervivencia de la humanidad.