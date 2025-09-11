Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

25 de septiembre:

UNA BATALLA TRAS OTRA

Director: Paul Thomas Anderson

Protagonistas: Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall

Paul Thomas Anderson aborda su proyecto más ‹‹comercial››, pero sin dejar de lado su estilo característico de dirección y diálogo. Un grupo de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos, después de que su archienemigo reaparece tras 16 años. La trama se desarrolla en un contexto de tensión política y social, con elementos de persecución, violencia y acción. Se espera que la película explore temas como la política actual de Estados Unidos y la lucha entre el bien y el mal.

CAMINA O MUERE

Director: Francis Lawrence

Protagonistas: Cooper Hoffman, David Jonsson, Judy Greer, Mark Hamill, Charlie Plummer

Esta adaptación de la primera novela de Stephen King plantea una premisa tan sencilla como perturbadora: cien adolescentes marchan sin descanso bajo reglas estrictas, en donde detenerse es morir. Mientras la marcha avanza, cada paso simboliza no solo el esfuerzo físico, sino también una dura crítica social sobre la obediencia y la presión constante. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, al plantear una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY: LA PELÍCULA

Director: Ryan Crego

Protagonistas: Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Gloria Estefan, Jason Mantzoukas

Creada por Traci Paige Johnson y Jennifer Twomey, ‹‹La Casa de Muñecas de Gabby›› es una serie que muestra un fantástico mundo animado lleno de personajes gatunos que viven en la casa de muñecas de Gabby. En la película, Gabby hace un viaje con su abuela Gigi al paraíso urbano de Cat Francisco. Pero la casa de muñecas termina en las manos de Vera, una excéntrica señora de los gatos. Gabby deberá ir al mundo real para reunir de nuevo a los Gatos de Gabby y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

2 de octubre:

LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO 2

Director: Renny Harlin

Protagonistas: Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Rachel Shenton, Froy Gutiérrez, Ema Horvath

El pánico volverá a apoderarse de Maya cuando los tres desconocidos enmascarados vuelven para acosarla sin piedad. Obligada a revivir su peor pesadilla, deberá enfrentarse a una nueva y desesperada lucha por sobrevivir. Esta segunda entrega de la trilogía aumenta el nivel de tensión y terror, incorporando nuevos personajes y escenarios aún más claustrofóbicos, donde cada rincón oculta una amenaza y la huida parece imposible. El horror se intensifica en un juego letal de persecución, miedo y resistencia.

9 de octubre:

TRON: ARES

Director: Joachim Rønning

Protagonistas: Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan

La historia sigue a Ares, un programa informático extremadamente avanzado, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión arriesgada. Su llegada marcará el primer contacto de la humanidad con seres creados por inteligencia artificial, desafiando límites tecnológicos conocidos hasta la fecha, y también éticos. Mientras Ares navega por un entorno desconocido, va poniendo a prueba su capacidad de adaptación y el impacto que su existencia puede llegar a tener en la sociedad humana.