Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

20 de noviembre:

WICKED: POR SIEMPRE

Director: Jon M. Chu

Protagonistas: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey

La historia continúa explorando el destino de Elphaba, la futura Bruja Mala del Oeste, tras escapar del Mago de Oz. La serie profundiza en la compleja relación entre ambas, marcada por la amistad, la rivalidad y la redención, mientras se acerca el momento de El Mago de Oz. Además, muestra la lucha de Elphaba contra el autoritario régimen del Mago y cómo la llegada de Dorothy a Oz impacta en el equilibrio del reino, desatando eventos que cambiarán para siempre la historia y el destino de sus protagonistas.

JUJUTSU KAISEN: EJECUCIÓN

Director: Shta Goshozono

Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros de clase y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes contra maldiciones: el Incidente de Shibuya. Diez colonias se transforman en nidos de maldiciones en un plan orquestado por el perverso hechicero Noritoshi Kamo. El final de la segunda temporada del animé y los primeros dos episodios de la tercera. Con el inicio del mortal Culling Game, el hechicero de Grado Especial Yuta Okkotsu es asignado para ejecutar a Yuji por sus presuntos crímenes.

NO ALIMENTES A LOS NIÑOS

Directora: Destry Allyn Spielberg

Protagonistas: Michelle Dockery, Vernon Davis, Zoe Margaret Colletti

En un mundo devastado por un virus que eliminó a la mayoría de los adultos, los niños son perseguidos por ser sospechosos de portar la enfermedad y viven con el temor constante de ser capturados mientras buscan desesperadamente la manera de escapar del país. Un grupo de niños huérfanos inicia un viaje hacia el sur, con la esperanza de encontrar una nueva vida. En su travesía, los niños se encontrarán bajo el control de una mujer perturbada que oculta un secreto peligroso.

27 de noviembre:

ZOOTOPIA 2

Director: Byron Howard, Jared Bush

Judy y Nick se enfrentan a un nuevo y enigmático desafío cuando un misterioso reptil llega a Zootopia y altera por completo la vida en la metrópolis de los mamíferos. Siguiendo su peligrosa pista, se ven obligados a meterse de incógnito en rincones que nunca antes habían explorado de la ciudad, donde descubrirán secretos ocultos y se toparán con inesperados obstáculos. En medio de esta misión, su sociedad (cada vez más sólida pero también más exigida) será puesta a prueba como nunca, revelando la fuerza y los límites de su unión.

4 de diciembre:

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2

Directora: Emma Tammi

Protagonistas: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard

Para la segunda parte, el regreso de William Afton, quien parecía haber fallecido en la primera película, trae consigo una nueva ola de misterio. Aunque su reaparición podría ser a través de un flashback, las posibilidades de que haya sobrevivido a sus heridas generan aún más preguntas sobre su papel en esta trama. Además, un juguete llamado ‹‹Faztalker››, que parece ser un dispositivo interactivo capaz de reproducir mensajes, introduce una inquietante frase. Los secretos del pasado y nuevas amenazas se entrelazan en esta aterradora secuela.