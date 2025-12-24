Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

1 de enero:

LA EMPLEADA

Director: Paul Feig

Protagonistas: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Hannah Cruz

Basada en la novela “The Housemaid”, de Freida McFadden, la película sigue a Millie, una joven con problemas que encuentra alivio al empezar de cero como empleada doméstica para Nina y Andrew, una pareja adinerada de alta sociedad. Sin embargo, pronto descubre que los oscuros secretos que esconden sus jefes son mucho más peligrosos que los suyos propios. A medida que su vida se entrelaza con la de la familia, Millie se enfrenta a verdades inquietantes que pondrán su seguridad y cordura al límite.

8 de enero:

PRIMATE

Director: Johannes Roberts

Protagonistas: Troy Kotsur, Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Kevin McNally, Troy Kotsur

Tras volver de la universidad, Lucy se reúne con su familia y su inusual mascota: un chimpancé llamado Ben. Durante una fiesta en la piscina, un accidente provoca que Ben contraiga rabia, transformándose en una criatura violenta e impredecible. Atrapadas en el jardín, Lucy y sus amigas deben refugiarse dentro de la piscina vacía, buscando desesperadamente la forma de sobrevivir a la furia del animal que antes consideraban parte de la familia. Lo que comienza como una reunión alegre se convierte en una pesadilla de terror y supervivencia.

15 de enero:

TOM Y JERRY: LA BRÚJULA MÁGICA

Director: Zhang Gang

Nuestro dúo favorito de gato y ratón se embarca en una aventura a través del tiempo. Jerry se cuela en el Museo Metropolitano para ver la legendaria Brújula Astral, mientras Tom, su eterno perseguidor y nuevo guardia del museo, intenta detenerlo. Un accidente los lanza a una impresionante metrópolis que parece una versión mejorada de la antigua China, donde Tom es recibido como un mensajero divino y Jerry se ve envuelto en los planes del villano Rata Fornida, quien se convierte en un kaiju, amenazando la ciudad.

28 AÑOS DESPUÉS: EL TEMPLO DE HUESOS

Directora: Nia DaCosta

Protagonistas: Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Chi Lewis-Parry

En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike con Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de El Templo de Huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora.

22 de enero:

SCARLET

Director: Mamoru Hosoda

La historia de una valiente princesa que desafía las barreras del tiempo y el espacio. A través de un viaje épico, Scarlet se enfrenta a antiguos secretos, mundos paralelos y decisiones que cambiarán el destino de su reino y de su propia existencia. Lejos de ser una princesa tradicional, su coraje, inteligencia y determinación la convierten en una heroína atemporal que lucha por la justicia, el amor y la libertad en un universo donde el pasado y el futuro se entrelazan.