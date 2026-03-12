Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

26 de marzo:

TE VAN A MATAR

Director: Kirill Sokolov

Protagonistas: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Tom Felton

Una mujer acepta un empleo como ama de llaves en un gran rascacielos de Nueva York, sin poder imaginar que bajo su elegante apariencia se ocultan grandes secretos. Pronto descubre que el edificio esconde una historia de desapariciones y sucesos inexplicables que envuelven a sus residentes en un misterio que va en aumento. Mientras investiga lo que está pasando, se enfrenta a amenazas y enigmas que la obligan a poner a prueba su ingenio y coraje para sobrevivir y descubrir los secretos que se esconden en el edifico.

2 de abril:

SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA

Directores: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Mario y Luigi regresan en esta secuela cósmica, donde el destino de toda la galaxia pende de un hilo. Tras frustrar el plan de Bowser de casarse con la Princesa Peach, se enfrentan ahora a una nueva amenaza: Bowsy, quien está decidido a liberar a su padre del cautiverio y restaurar el legado familiar. Junto a su fiel compañero Toad y la protectora celestial Estela, los hermanos viajan a través de las estrellas para detener la cruzada del joven heredero, y finalmente se cruzan con un nuevo y amigable aliado, Yoshi.

9 de abril:

BODA SANGRIENTA 2: AQUÍ VOY

Directores: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Protagonistas: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar

Momentos después de sobrevivir a un ataque de la familia Le Domas, Grace descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego, y esta vez acompañada por su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una oportunidad para sobrevivir, mantener con vida a su hermana y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen para hacerse con el trono, y quien gane lo gobernará todo. La cacería comienza de nuevo y esta vez, nadie está a salvo.

16 de abril:

LA MOMIA, DE LEE CRONIN

Director: Lee Cronin

Protagonistas: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcon

Una de las películas de terror más esperadas de este año, dado que trae de regreso a uno de los monstruos clásicos. La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años más tarde, la familia rota se conmociona cuando ella es devuelta a ellos. Pero lo que debería ser una reunión jubilosa se convierte en una auténtica pesadilla. Lee Cronin presenta una nueva versión de “La Momia” que apuesta por el terror psicológico y sobrenatural, llevando esta historia a un lugar muy diferente.

23 de abril:

MICHAEL

Director: Antoine Fuqua

Protagonistas: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller

El retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido. El viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su talento dentro de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento. La película descubre tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario.