Valor sentimental: 9 nominaciones a los Oscar

Desde el jueves 12 de marzo se exhibe el film dramático, ganador del Grand Prix en el Festival de Cannes, del director Joachim Trier con un reparto que incluye a Renata Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanningn.

Nora y su hermana Agnes intentan superar la reciente pérdida de su madre cuando su padre, Gustav, regresa de forma inesperada a sus vidas. Con la intención de volver a conectar, Gustav les presenta un guion que ha escrito, ofreciéndole a Nora el papel principal. Pero Nora, que aún está dolida y desconfía, lo rechaza de forma tajante. Mientras las tensiones familiares van creciendo, tres personas enfrentan viejas heridas, silencios incómodos y la difícil tarea de reconstruir los lazos rotos por el tiempo y el dolor.

Trier señala que el punto de partida para crear su película “fue la familia, los hermanos, las hermanas. Cuán diferentes se sentían, incluso si crecieron en la misma casa. Ese fue el punto de partida. Y todo lo que hay, todo lo que sucede en una familia, y no sabemos cómo enfrentarlo, no hablamos de ello, pero lo sabemos. Y nadie lo dice. De maneras indirectas, siempre intento crear un esquema, fuera de mí mismo, con los personajes, para poder sentirme que estoy libre cuando estoy creando. Me gusta sentirme libre cuando hago películas, pero cuanto más trabajo con eso, resulta que más personal se siente”.

“Soy un cineasta de tercera generación, y mi abuelo fue tomado prisionero en la Segunda Guerra mundial, porque estaba en la resistencia contra los nazis. Estaba muy traumado. También sentía que mi padre estaba en cierta medida traumatizado. Yo quería hablar del efecto dominó, el efecto onda expansiva de un trauma histórico en la familia. Así que puedo decir que “Valor Sentimental” es personal, pero no biográfico, como decirte que este o aquel personaje no es una persona real. En la película, una de las hermanas, la más joven, va al Archivo Nacional para entender su pasado. Le interesa conocer la verdad, documentarse. La otra hermana es como que viviera en un edificio llamado Teatro Nacional, en el que Ibsen, el dramaturgo, hizo todas estas obras donde nos proyectamos e imaginamos para entendernos a nosotros mismos. Así que creo que el filme es esta intersección entre ambas cosas”.

“Hay muchas cosas paradójicas, contradictorias y sorprendentes que están ocurriendo”, dice a propósito del panorama cinematográfico actual. “Las grandes estructuras cinematográficas son vulnerables en este momento. Pero la gente está viendo películas internacionales alrededor del mundo ahora más que nunca. Porque todos en el streaming aprenden a leer subtítulos. Eso es, al menos, interesante”.

CINE TEATRO ESPAÑOL

(jue 12, vie 13, sáb 14, dom 15 y lun 16 de marzo):

21:15 Hs. VALOR SENTIMENTAL (2D subtitulada)

(mar 17 y mie 18 de marzo):

18:15 Hs. VALOR SENTIMENTAL (2D subtitulada)

Título original: Affeksjonsverdi

Origen: Noruega Año: 2025

Género: Drama Formato: 2D

Duración: 2 horas, 15 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha técnica:

Dirección: Joachim Trier

Guión: Eskil Vogt, Joachim Trier

Producción: Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

Fotografía: Kasper Tuxen Música: Hania Rani

Montaje: Olivier Bugge Coutté

Reparto:

Renata Reinsve (Nora Borg), Inga Ibsdotter Lilleaas (Agnes Borg Pettersen), Stellan Skarsgård (Gustav Borg), Elle Fanning (Rachel Kemp), Anders Danielsen Lie (Jakob), Jesper Christensen (Michael), Lena Endre (Ingrid Berger), Cory Michael Smith (Sam), Catherine Cohen (Nicky), Øyvind Hesjedal Loven (Erik), Andreas Stoltenberg Granerud (Even Pettersen).

VALOR SENTIMENTAL

9 NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR

Mejor Película - Mejor Director: Joachim Trier - Mejor Actriz: Renata Reinsve

Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgård – Mejor Actriz de Reparto: Elle Fanningn/Inga Ibsdotter Lilleaas Mejor Guión Original

Mejor Montaje - Mejor Película Internacional