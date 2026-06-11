Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

25 de junio:

SUPERGIRL

Director: Craig Gillespie

Protagonistas: Emily Beecham, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, Milly Alcock

Kara, la prima de Superman, se ha ido haciendo más fuerte con el paso de los años y también debido a la caída de Krypton. Mientras va viajando por diferentes lugares, conoce a Ruthye, una joven que busca venganza por el asesinato de su padre. Las dos juntas comienzan una persecución contra un criminal muy peligroso y se enfrentarán a criaturas y peligros que muestran el lado más oscuro del universo. Kara tendrá que decidir si su fuerza sirve para destruir o para proteger mientras descubre algo que no esperaba.

2 de julio:

MINIONS & MONSTRUOS

Director: Pierre Coffin

Illumination continúa ampliando su mundo de animación con una nueva entrega de la que ya es la saga animada más gigantesca a nivel internacional. Un relato disparatado, absurdo y sorprendentemente ‹‹verídico›› sobre la forma en que los Minions irrumpieron en Hollywood, alcanzaron la fama como supercelebridades, lo arruinaron todo a su paso, liberaron criaturas monstruosas por todo el planeta y, finalmente, tuvieron que aliarse para intentar arreglar el desastre monumental que ellos mismos provocaron.

9 de julio:

MOANA (LIVE ACTION)

Director: Thomas Kail

Protagonistas: Catherine Lagaaia, Dwayne Johnson, John Tui, Frankie Adams, Rena Owen

Impulsada por una llamada del océano, la adolescente Moana abandona por primera vez su isla natal de Motunui y viaja más allá de su arrecife de coral. Acompañada por el semidiós Maui, ella emprende un viaje con el objetivo de restaurar el bienestar de su comunidad. El film mantiene la esencia de la versión animada, pero incorpora matices propios y una puesta en escena realista. La producción eligió efectos prácticos, prótesis físicas y una recreación detallada de los entornos para dar vida a la leyenda polinesia.

16 de julio:

LA ODISEA

Director: Christopher Nolan

Protagonistas: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson

El legendario Odiseo lucha por regresar a Ítaca tras la Guerra de Troya, enfrentándose a peligros épicos y criaturas míticas. En su largo viaje, desafía a dioses caprichosos y supera obstáculos casi imposibles. Cada desafío pone a prueba su ingenio, valentía y resistencia. Su mayor deseo es reencontrarse con su amada Penélope y recuperar su hogar, enfrentando un destino lleno de aventuras inolvidables y lecciones de coraje. A lo largo del camino, la fidelidad, el honor y la astucia serán sus mejores aliados en esta odisea inolvidable.

30 de julio:

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Director: Destin Daniel Cretton

Protagonistas: Tom Holland, Zedaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Michael Mando, Mark Ruffalo

Han pasado cuatro años desde la última vez que vimos a nuestro simpático héroe del barrio. Peter Parker ya no está, pero Spider-Man está en su mejor momento para mantener la ciudad de Nueva York a salvo. Todo le va bien hasta que una inusual serie de crímenes lo arrastra a la red de misterios más grande que jamás haya enfrentado. Para afrontar lo que le espera, Spider-Man no solo necesita estar en su mejor momento físico y mental, sino que también debe estar preparado para afrontar las repercusiones de su pasado.