¿Qué chances tiene Argentina 1985 de llevarse el Oscar?

“Argentina, 1985” ganó el Premio Globo de Oro como mejor película de 2023 en lengua no inglesa. Pero además, está preseleccionada para las nominaciones a mejor película extranjera de los Oscars, que se definirá en marzo. Para los ansiosos, surge la duda respecto a si aquellas que ganan el Globo de Oro en la terna de lengua no inglesa tienen más chances de ganar el Oscar a mejor film extranjero o no. Esto es lo que dice la historia.

Solo tres films argentinos ganaron el Globo de Oro desde que se entrega: “La mujer de las camelias”, de Ernesto Arancibia, en 1955; y “La historia oficial”, de Luis Puenzo, en 1986. La última obtuvo también el Oscar, pero la primera no. Otras que estuvieron nominadas, pero que no lograron imponerse fueron “La casa del ángel”, en 1961, y “Tango, no me dejes nunca”, en 1999.

Si se mira la estadística completa, de las 80 ediciones que tuvo hasta ahora, en 29 triunfó una película que además consiguió el Oscar. Es decir, casi 1 de cada 3 de ellas. Sin embargo, en los últimos 10 años, esta simultaneidad se dio en más de la mitad, en seis ocasiones.

Cabe aclarar que el premio y los criterios fueron cambiando con el pasar de las décadas y hubo momentos en los cuales se reconocía a películas extranjeras, pero más allá de si eran en lengua inglesa o no.

A su vez, hubo cuatro que consiguieron el Globo de Oro extranjero y, en el caso de los Oscars, se impusieron como mejor película a nivel general, superando incluso a las de Estados Unidos: “Hamlet” (1949), “Tom Jones” (1964), “Ghandi” (1983) y “Parasite” (2020).

Todas las películas extranjeras que ganaron un Globo de Oro y un Oscar

1949 – "Hamlet", (Laurence Oliver, Reino Unido)

1950 – "Ladri di biciclette" (Vittorio De Sica, Italia)

1960 – "Orfeo negro" (Marcel Camus, Francia)

1961 – "El manantial de la donce" (Ingmar Bergman, Suecia)

1964 – "Tom Jones" (Tony Richardson, Reino Unido)

1967 – "Un hombre y una mujer" (Claude Lelouch, Francia)

1969 – "Guerra y paz" (Serguéi Bondarchuk, Unión Soviética)

1970 – "Z" (Costa-Gavras, Argelia)

1982 – "Carrozas de fuego" (Hugh Hudson, Reino Unido)

1983 – "Ghandi" (Richard Attenborough, India)

1984 – "Fanny y Alexander" (Ingmar Bergman, Suecia)

1986 – "La historia oficial" (Luis Puenzo, Argentina)

1987 – "El asalto" (Fons Rademakers, Países Bajos)

1989 – "Pelle el Conquistador" (Bille August, Dinamarca)

1990 – "Cinema Paradiso" (Giuseppe Tornatore, Italia)

1993 – "Indochina" (Régis Wargnier, Francia)

1997 – "Kolja" (Jan Svrák, República Checa)

2000 – "Todo sobre mi madre" (Pedro Almodóvar, España)

2001 – "El tigre y el dragón" (Ang Lee, Taiwán)

2002 – "En tierra de nadie" ♦ (Danis Tanovi, Bosnia y Herzegovina)

2005 – "Mar adentro" (Alejandro Amenábar, España)

2011 – "Hævnen" – (Susanne Bier, Dinamarca)

2012 – "La separación" (Asghar Farhadi, Irán)

2013 – "Amour" (Michael Haneke, Austria)

2014 – "La grande bellezza" (Paolo Sorrentino, Italia)

2016 – "El hijo de Saúl" (László Nemes, Hungría)

2019 – "Roma" (Alfonso Cuarón, México)

2020 – "Parasite" (Bong Joon-ho, Corea del Sur)

Si “Argentina, 1985” gana el Oscar a mejor película extranjera, integrará esta lista y se convertirá en el segundo film local en ganar ambos galardones. Está preseleccionada y la Academia de Prensa Extranjera de Hollywood dará a conocer el 24 de enero la lista definitiva de las cinco nominadas.

