"¿Qué ejemplo da el Presidente?"

"¿Qué ejemplo le da el Presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto. Nosotros nos formamos como ciudadanos, en el seno de la familia, entendiendo que lo primero es respetar al otro. A mí no me van a escuchar nunca insultar al presidente de la Nación porque yo respeto, no a la investidura; a la persona. Respeto a los que piensan como yo y a los que me critican. Respeto a todos. Esta Argentina no va a salir adelante nunca si creemos que subiendo enemigos imaginarios a un ring, y fomentando la violencia, el odio, el desprecio, corremos la agenda de los problemas reales que tiene la Argentina, que son estructurales", apuntó.

“¡Cuánto odio puede haber en una persona que tuitea con sorna burlándose de un chico con síndrome de Down! El ejemplo que da el presidente es el de la burla, el odio y el insulto", agregó Torres.

En este contexto, hay que destacar que salvo el diputado provincial del monobloque del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, el resto de las fuerzas representadas en la Legislatura de Chubut avaló la ley que respalda al gobernador, entre ellos los tres legisladores del Partido por la Libertad Independiente Chubutense (PLICh), espacio político que a nivel nacional integra el partido de La Libertad Avanza (LLA).

Andrea Toro, César Casal y Antonio Rubia promovieron la sanción de un proyecto que en su artículo 2 encomienda al titular del Ejecutivo chubutense la realización de todas las acciones que sean necesarias para “la recuperación de los recursos correspondientes”.