Que las ganas de salir no impidan la prevención

Pero lo cierto es que se vio en Comodoro, en la avenida Ducós y en el paseo del Liceo Roca, por ejemplo, que no todos y todas cumplieron con la prevención recomendada desde el municipio, donde sus autoridades recuerdan que no son tiempos para relajarse.

Por eso se recomendó que los paseos sean en solitario y que no se haga aerobismo en sitios no permitidos (para ello está el cerro, por ejemplo), además de no quitarse el barbijo o cubre boca en ningún momento.

El primer día se vio a familias completar disfrutar del paseo como si fuera un domingo pre Coronavirus, lo cual es entendible pero no puede avalarse.

El protocolo es claro y las recomendaciones fueron claras. El aumento de casos que se registra en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la flexibilización que dispuso Horacio Rodríguez Larreta a partir del lunes 27 de abril. Debería ser tenido en cuenta para que en Comodoro no haya que retroceder de fase y volver a los días de encierro casi total.

Ayer se pudo ver que el distanciamiento social aún es una asignatura pendiente en esta ciudad, donde en algunos sitios del centro suelen mezclarse las colas frente a los bancos con las que hay en el Correo para acceder al Ingreso Familiar Extraordinario (IFE), y/o con la de los compulsivos fumadores que pretenden acceder a algún atado de cigarrillos o solo al tabaco que les permita el armado de los mismos.