Qué meses paga hoy Provincia

El Gobierno anunció este jueves el depósito de haberes “para todos los empleados provinciales”, a partir de lo cual se generó una gran confusión en los trabajadores sobre qué se estaba liquidando.

Luego se aclaró que se completó agosto a los rangos a los que se les debía (3 y 4, que son los que cobran más de 65 mil pesos mensuales) y que se inició el pago de septiembre para los que cobran menos de esa suma, al igual que para los trabajadores de Salud y policías.

“Cumpliendo con el compromiso asumido por el gobernador, Mariano Arcioni, el Ministerio de Economía y Crédito Público informó que hoy (por ayer jueves 5), se realizó el depósito en su totalidad de los haberes de todos los empleados de la Administración Pública Provincial”, se comunicó ayer por la tarde de manera oficial.

De inmediato, surgió la inquietud entre los empleados públicos que no tenían en claro qué se había liquidado desde el Ministerio de Economía, ya que la información oficial no brindaba mayores precisiones. Hasta algunos miembros del gabinete se vieron sorprendidos con el anuncio, dado que poco antes habían realizado declaraciones periodísticas indicando que aún no concretaría el pago.

La erogación realizada ayer fue de 5.100 millones de pesos aproximadamente y según pudo confirmar El Chubut con voceros del Gobierno, no se puede liquidar el mes de octubre cuando aún se estaban debiendo sueldos anteriores. Es decir que en definitiva, lo que se depositó ayer corresponde al mes de agosto para los empleados públicos que integran los rangos 3 y 4. A la vez, se inició el pago correspondiente a septiembre con los rangos más bajos, que son 1 y 2.

Por lo tanto, aún se adeuda septiembre y octubre, además del medio aguinaldo para los rangos más altos; y para los dos más bajos la deuda comprende a octubre y el medio aguinaldo.

En la escueta información suministrada ayer desde el Gobierno, se anunció que el depósito realizado estará disponible hoy viernes 6 de noviembre, a través de la red de cajeros automáticos, para los 64.500 agentes activos y pasivos de la Provincia.

Provincia aguardaba la llegada de fondos de parte de Nación para poder cumplir con el pago de haberes. Sin embargo, se había postergado el envío del anticipo de 800 millones de pesos de coparticipación federal de impuestos.

Además, habían señalado desde Economía de Nación que el desembolso de 1500 millones de pesos del Fondo Fiduciario, se depositaría recién después del 16 de noviembre.

Fuentes de Provincia confirmaron que el Gobierno Nacional comprendió la gravedad de la situación y concretó el envío de algunos de esos fondos que le permitió a Economía de Chubut poder concretar ayer el depósito anunciado.

Con este antecedente, puede decirse que en diciembre cobrarán septiembre quienes ganan más de 65 mil pesos por mes, mientras el resto percibirá octubre. ¿Qué pasará con la masa salarial adeudada y el medio aguinaldo? Sigue siendo una incógnita.