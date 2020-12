Qué requisitos te piden para tomarte vacaciones en Chubut

¿Qué necesito para poder viajar? Esa es la pregunta que se hacen comúnmente los ciudadanos a partir de la llegada de este verano marcado por la pandemia, donde existe la posibilidad de vacacionar dentro de Chubut. Sin embargo, son varios los requisitos a cumplir y dependen de cada localidad.

Según la información recopilada por El Patagónico, un ciudadano que tenga residencia en otra provincia debe contar con la aplicación CuidAr en su teléfono celular, tramitar el certificado Verano (que también se puede realizar en la aplicación CuidAr), una cobertura médica con vigencia en Chubut (puede ser una obra social o prepaga que tenga alcance en la localidad que desea visitar) o un seguro COVID-19 (disponible en diferentes agencias de turismo o aseguradoras), el permiso de circulación en la provincia (que se puede descargar en http://www.seguridad2.chubut.gov.ar) y la reserva o dirección de un alojamiento.

Si el ciudadano reside en Chubut tendrá que considerar diferentes puntos para trasladarse dentro de la provincia. En Comodoro se pide la aplicación CuidAR, el certificado Verano, la reserva de dónde se quedará y una cobertura médica o un seguro COVID-19. Esto es para que las autoridades sanitarias puedan tener una trazabilidad de los turistas que ingresan y llevar un registro de la población.

Los mismos requisitos se solicitan para Esquel, pero con la salvedad que se realizan testeos rápidos de temperatura y olfato para los visitantes que llegan por tierra o aire. Si una persona desea pasar una noche para descansar en Esquel y luego continuar con su viaje a otra localidad deberá cumplir con los mismos requisitos.

Sin embargo, los residentes de la Comarca Andina (Esquel, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Epuyén, Cholila, Trevelín, Corcovado, Cerro Cóndor, Carrenleufú, Paso de Indios, Tecka, Paso de Indios y Gualjaina) solo necesitan su DNI para transitar por esa región.

PUERTO MADRYN

Si una persona que reside en Chubut desea visitar Puerto Madryn, solo deberá presentar su DNI. Pero si el visitante es de otra provincia deberá contar con la aplicación CuidAR, el permiso de circulación provincial, la reserva de un alojamiento habilitado o los datos de un familiar donde se va alojar. También será necesario una obra social o prepaga que tenga cobertura en Chubut o un seguro de COVID-19.

La persona que quiera hacer una noche de descanso y luego continuar con su viaje a otra localidad deberá cumplir con los mismos requisitos.

“Estas variables no las maneja el municipio, es menester de la provincia del Chubut quien determina los qué y los cómo. Nuestra ciudad lo que hace es simplificar lo que no es tan simple, no poner ninguna disposición adicional para hacer todo más simple para la provincia”, sostuvo Marcos Grosso, secretario de Turismo de Puerto Madryn.

