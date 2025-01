Quién es la contadora que, ebria, mató a un ciclista

“Se llama Sofía Arnoldi, tiene 37 años y manejaba alcoholizada”, confirmó la fiscal Ivana Berazategui. Además, el vehículo Mercedes Benz que conducía no tenía el seguro obligatorio. Podría ir entre 3 y 6 años a prisión.

“La imputada por la muerte de Diego Danese se llama Sofia Arnoldi, de 37 años, que tenía una graduación alcohólica de 1.88 gr/L y de los datos recabados por Criminalística, entiendo que también venía a alta velocidad”, señaló la fiscal Ivana Berazategui, que investiga la muerte de Diego Danese, un conocido docente, fotógrafo y periodista de Puerto Madryn que murió arrollado cuando en la mañana del jueves 30 de enero circulaba en bicicleta por el auto Mercedes Benz que conducía Arnoldi, una conocida contadora de Puerto Madryn.

Según la fiscal, desde el punto de impacto hasta el frenado final del rodado “hay una distancia considerable”, por lo cual se presume que la mujer venía a alta velocidad cuando impactó al ciclista, señaló en una entrevista con Cadena Tiempo.

Además, Berazategui aclaró que “el señor Danese venía en la bicicleta en la misma dirección que el auto y tenía todas las medidas de seguridad para circular, como las luces refractarias en la bicicleta, luces intermitentes y demás”.

“Aún no tengo el informe definitivo, pero evidentemente el golpe desde atrás fue muy duro. Hasta ahora lo que tenemos es que sucedió así”, agregó la representante del Ministerio Público Fiscal.

UN ACTO DE NEGLIGENCIA QUE RESULTO MORTAL

Todos los datos preliminares coinciden en que el auto que conducía Arnoldi iba a gran velocidad: “Iba a muy alta velocidad y alcoholizada. Es una negligencia absoluta. Tener alcohol en sangre cuando se conduce, cualquiera sea la graduación, ya genera una falta de reflejo para poder conducir, con lo cual con una graduación de estas características -1.88 g/L- entiendo que eran bastante bajas las posibilidades de reflejo que ha tenido”, agregó la fiscal.

Arnoldi se encuentra detenida desde el momento del hecho hasta la audiencia de control de detención, que se realizará este viernes: “Va a estar imputada por el hecho de homicidio culposo agravado, justamente por la graduación alcohólica que tenía. La pena no supera los seis años. La escala penal es de entre tres y seis años de prisión. Y al momento de solicitar medidas, voy a pedir una medida sustitutiva. Esto es, van a haber restricciones a su libertad pero no va a estar en prisión ni preventiva ni domiciliaria”, señaló Berazatagui.

“Esto es en virtud de que yo en una causa, cualquiera que sea, independientemente de la persona que estemos hablando, debo merituar elementos objetivos que a mí me permitan establecer un peligro de fuga, o de entorpecimiento, que en la causa no está”, dijo la fiscal.

“Tengo aquí, en el acta, que no contaba con el seguro del auto. El vehículo se encuentra secuestrado y se le secuestró el carnet de conducir en virtud de que, además del alcohol, no contaba con el seguro obligatorio”.

“Nosotros tenemos que merituar la negligencia en el accionar que implique un vínculo o una relación directa con el resultado. El tener o no tener el seguro no hace al resultado lamentable con el que contamos en este hecho. No tiene un nexo causal, digamos, para poder nosotros sumarle esto. Sí, obviamente, es un dato a tener presente para las características de ella en un futuro cuando nosotros tengamos que ponderar, por ejemplo, dentro de esta escala penal, y pedir una pena superior”.