Quién es la exvedette que será candidata de Javier Milei

Karen Reichardt, figura de la televisión de los 90, se suma a la lista de La Libertad Avanza para competir en las legislativas.

A horas de que venza el plazo para presentar candidaturas, La Libertad Avanza definió parte de su estrategia electoral para los comicios nacionales. Entre las sorpresas, se confirmó desde el espacio del presidente Javier Milei que Karen Reichardt, reconocida actriz y exvedette de los años 90, integrará la boleta de diputados por la provincia de Buenos Aires junto a José Luis Espert. En paralelo, el economista Agustín Monteverde fue anunciado como primer candidato al Senado en la nómina encabezada por Patricia Bullrich.

Ambos nombres se suman a la propuesta oficialista con el objetivo de reforzar la presencia del espacio en el Congreso y respaldar la agenda política y económica impulsada por el presidente Javier Milei de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Reichardt saltó a la fama en la década del 90 gracias a su participación en producciones televisivas que marcaron una época, como Brigada Cola, Tachero nocturno y Despertar de pasiones. Su imagen, asociada a la sensualidad y la popularidad mediática, también quedó plasmada en la tapa de la revista Playboy en 1992, en una recordada producción fotográfica junto a María Fernanda Callejón.

Con el paso de los años, su carrera se diversificó hacia otros formatos y temáticas. Amante de los animales, emprendió un negocio de indumentaria para mascotas y más tarde debutó como conductora del ciclo Amores Perros, un programa dedicado al bienestar animal y la adopción responsable, emitido por la TV Pública los sábados al mediodía.

A los 56 años, la artista decide cambiar los escenarios y sets de televisión por el ámbito parlamentario, con la misión de representar a La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Su llegada a la política refuerza la tendencia de Milei de incorporar figuras del mundo mediático a su armado electoral.