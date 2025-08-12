El "Turco" García confirmó que será candidato a diputado

El exfutbolista integrará la lista del partido que encabeza el exlegislador porteño y exsidicalista Daniel Amoroso, en los comicios del 26 de octubre.

El exfutbolista Claudio “Turco” García confirmó hoy que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en las listas del Partido Integrar, que encabeza el exlegislador porteño y exsindicalista Daniel Amoroso.

García publicó en su cuenta de la red social X: “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. Este partido jugalo con nosotros”.

Amoroso, extitular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara), publicó previamente en su cuenta de X: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”.

Según informaron a Noticias Argentinas, Amoroso será el primer candidato de la lista y García el tercero, ya que la ley de cupo femenino establece que al encabezar la nómina un hombre el segundo puesto debe ocuparlo una mujer.

Esta mañana ambos dieron inicio a la campaña electoral con una visita al club José Soldati, en Villa Soldati, que puede observarse en redes sociales.

García, referente de Racing y campeón de la Copa América 1991 y 1993 con la Selección Argentina, explicó que será candidato porque considera necesario "cambiar la realidad" de la Ciudad: "Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia otra, pero ahora están muy parejas", afirmó.

Amoroso, por su parte, fue ocho años legislador porteño entre 2005 y 2013, accediendo a ese cargo en dos ocasiones con listas del partido PRO.