Quién es la famosa con la que García Moritan habría engañado a Pampita

La bomba estalló en las últimas horas y la onda expansiva promete llevarse todo por delante, sobre todo, el amor que construyeron Pampita y Roberto García Moritán. Es que los rumores indican que él le habría sido infiel con una famosa periodista, por lo que se supo de quién se trata.

A la espera de una confirmación por parte de los protagonistas, todo parece indicar que Pampita y Roberto García Moritán estarían atravesando por una crisis matrimonial. Es que el silencio a esta altura expone que algo no anda bien. Para colmo, se dieron a conocer detalles de quién sería la tercera en discordia.

Se debe a que Yanina Latorre no tardó en averiguar quién sería la tercera en discordia de esta relación, es por eso que decidió exponerla. Es que los cañones apuntan a que Marcela Pagano, quien se desempeña como periodista y diputada, sería la mujer con la que el político tuvo un affaire.

A todo esto, en Socios del Espectáculo dieron más detalles sobre la tercera en discordia. “Anoche, Yanina Latorre señaló a Marcela Pagano como la tercera en discordia. Dijo que Pampita le habría descubierto mensajes a Roberto, en su momento”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

Fue así como Mariana Brey contó qué respondió ella al ser consultada por este amorío secreto: “Yo hablé con Marcela Pagano, porque me llamó mucho la atención la noticia, como me llamó la atención la noticia de la separación, y ella me lo desmiente absolutamente”.

“Ella está embarazada de siete meses y medio. La noticia no le cayó bien. Ella los conoce a los dos. Incluso los ha entrevistado juntos y por separado”, indicó. Pese a esto, los rumores indican que fue con ella con quien el político se habría mandado mensajes.

Por lo pronto, sólo la palabra de Pampita servirá para poder exponer qué fue lo que descubrió en el teléfono de Roberto García Moritan. En lo que respecta a su demora en dar certezas sobre la ruptura, se mencionó que esto sería debido al cuidado que se busca tener respecto a la carrera de él como político: "No quiere que esto lo ensucie".