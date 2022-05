Quien no esté en su casa le podrá dejar el código digital a un vecino

El 18 de mayo es feriado debido al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Es obligación que las personas estén en sus casas pero en caso de fuerza mayor, por ejemplo si vive sola y deba trabajar, podrá dejar el código que se obtuvo en forma virtual a un vecino cercano.

Habrá restricción de actividades y en venta de bebidas alcohólicas semejante a un día de elecciones. Será de 8 a 18 horas. Lo confirmó en Cadena Tiempo la directora de Estadísticas y Censo de la provincia, Silvia Iralde (foto).

“Este censo empezó el 16 de marzo en la modalidad virtual para que cada uno lo haga en la casa, y está vigente hasta el 18 de mayo a las 8 porque van a salir los censistas para realizar el tradicional para quienes no lo hayan completado por web. Chubut y otras provincias patagónicas empezamos antes por el clima. Hicimos una convocatoria en juzgados para que pobladores rurales bajaran a Juzgados de Paz. La novedad es que llegamos al 21% de hogares censados, que era nuestro objetivo. Pensábamos llegar al 20%. La gente pudo ingresar desde su casa”, sostuvo la funcionaria.

Cuando se le consultó si aun así hay que estar en los domicilios, respondió afirmativamente. “Aunque hayas hecho el censo digital, al censista hay que esperarlo. El beneficio es que uno sólo le tiene que dar el código digital y no tiene que volver a hacer la entrevista completa que lleva unos 20 minutos”, apuntó Iralde.

Será como un día de elecciones, sin espectáculos y sin venta de alcohol, confirmó, ya que “el objetivo es que las personas estén en sus casas; por eso se desactivan todas las actividades que sacan a la gente de su casa. La calidad del censo tiene dos grandes componentes: que los censistas recorran el territorio que deben recorrer, pero es importante que los esperen. Si el día del censo no puede estar, puede dejarle el código a un vecino cercano, no a un familiar en la otra punta del pueblo”.

La ley dice que la respuesta al censo es obligatoria. “Por eso es un miércoles, para que no se tiente nadie para un fin de semana largo. Tienen que contestar y con la verdad. La ley prevé multas para la no respuesta. Si está desocupada la vivienda, en la próxima casa pregunto si la vivienda está ocupada porque si no hay gente tiene que volver para tratar de encontrar. Si la ciudadanía es responsable, estará de 8 a 18”, concluyó la funcionaria.