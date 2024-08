Quiénes fueron los grandes amores de Marina Calabró

Marina Calabró pareciera estar trabajando de forma insistente para tratar de volver a conquistar el corazón de Rolando Barbano. El empeño que le puso a este vínculo invitó a repasar cómo le ha ido en el amor a la periodista a lo largo de los años en los medios. Es por eso que se conoció quiénes fueron sus parejas y cómo le fue en el terreno amoroso.

El primer amor que se le conoció a Marina Calabró desde que se encuentra vinculada a los medios fue Maximiliano Ambrosio, quien no tenía nada que ver con el mundo de la farándula, pese a interesarle. A éste lo conoció en La Stampa, el restaurante de su familia. Las facilidades de comenzar a salir con la periodista lo impulsaron a ser parte de los medios, por lo que terminó siendo el conductor de un programa de cocina junto a Narda Lepes y Sebastián Tarica.

El amor abundó en la pareja, a tal punto que decidieron pasar por el altar allá por el año 2002. Sin embargo, el compromiso no les sentó bien y el amor llegó a su fin en 2004 producto de celos y reproches: "A mi marido no le agradó que aceptara sumarme a Hechiceras, no le gustaba que me trepara con De la Guarda ni que desfilara para Giordano. Y a eso se le sumó algunas incompatibilidades de caracteres".

Además, se rumoreó que en esos años ella tuvo un affaire con Marcos Di Palma que Maximiliano Ambrosio descubrió. Sin embargo ella lo negó: "Si me hubiera casado con un hombre que me revisa el celular, eso hablaría muy mal de mí y subestimaría la inteligencia de él. De ninguna manera hubo revisión de celulares ni persecuciones de nada porque no se trató ni de desconfianza ni de terceros".

Luego de este llegaría uno de sus grandes amores: Martín Virasoro. La pareja se conoció durante el Patinando por un sueño, ya que ella era participante y él era jefe de coach. El flechazo fue tal que incluso terminaron tomando la decisión de ser padres, por lo que a su vida llegó Mía en 2009.

Las cosas venían tan bien que incluso Marina Calabró barajaba la posibilidad de volver a pasar por el altar: "Nunca digas nunca. Yo creo que más tarde o más temprano me va terminar convenciendo. En una de esas hacemos bautismo y casamiento todo junto".

Si bien tuvieron años positivos, en 2014 el amor se terminó: "La decisión de separarnos no fue de un día para otro porque cuando uno tiene un hijo en común las decisiones que se toman son elaboradas. Esto lo fuimos hablando y procesando hasta que ejecutamos la decisión. Seguimos siendo familia porque tenemos una hija".

El último antes de su romance con Rolando Barbano fue Martín Albrecht, director comercial de América TV: "Estamos súper bien así. Los dos ya pasamos por el casamiento y la propuesta es que esta sea una pareja de disfrute. Igual nunca digas nunca". Sin embargo, a 10 años de haberse conocido declaró que el desgaste llevó a la pareja a tomar la decisión de terminar.