Quince mujeres se capacitaron para su inserción laboral

El acto se celebró en la Agencia Comodoro Conocimiento, donde quince mujeres recibieron su certificado por completar la formación que incluyó los talleres "Guía para Transformar la Idea en un Emprendimiento", "Uso Básico de Microsoft Excel" y "¿Cómo armar un Currículum Vitae? (En Word)", impartidos por profesionales de Comodoro Conocimiento y UOCRA Mujeres. Estas capacitaciones brindaron herramientas clave para fortalecer la autonomía y el acceso al mercado laboral de las participantes.

En ese marco, el gerente ejecutivo de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, afirmó: “brindar estas formaciones nos permite mejorar las posibilidades de empleabilidad y de formación en un contexto de mucha complejidad desde el punto de vista de lo económico y de las dificultades laborales que están atravesando la ciudad y el país. Nos parece que eso es fundamental y es el trabajo que venimos haciendo desde el comienzo de la gestión, como nos marca el intendente Othar Macharashvilli”.

“Nuestra misión -agregó- es acercar herramientas concretas que permitan a las mujeres mejorar sus condiciones de empleabilidad. La educación y la formación son para nosotros pilares fundamentales para la construcción del conocimiento intensivo, así como para la transformación social y económica de nuestra comunidad", sostuvo.

Además, Squillace resaltó el impacto del programa Aulas Nómades como un modelo innovador de formación en el territorio, al indicar: “este programa nos ha permitido llegar a distintos puntos de la ciudad con un aula digital móvil, facilitando el acceso a recursos educativos de calidad con una metodología flexible y accesible”.

El funcionario reafirmó el compromiso de la Agencia en la promoción de iniciativas de formación con perspectiva de género: “Seguiremos fortaleciendo alianzas con organizaciones locales y promoviendo el acceso equitativo al conocimiento intensivo para la construcción de un territorio inteligente y con más oportunidades para todos”.

OPORTUNIDADES LABORALES

La referente de UOCRA Mujeres en Comodoro Rivadavia, Guadalupe Balbuena, enfatizó: “la construcción de igualdad en el ámbito laboral comienza con la capacitación. Es un orgullo ver a estas mujeres dar un paso más en su desarrollo profesional y personal, para muchas de ellas este ciclo representa un paso clave para reforzar su camino hacia la autonomía y el crecimiento profesional”.

A su turno, la responsable del Programa “Capacidades y Habilidades en el Trabajo del Siglo XXI", Cecilia Trigo, destacó la importancia de continuar generando espacios de formación inclusivos: “Es fundamental que las mujeres adquieran nuevas habilidades que les permitan acceder a mejores oportunidades laborales. La articulación con UOCRA Mujeres nos ha permitido descentralizar la capacitación y llegar a más sectores de la comunidad”.

Una de las asistentes al curso de Word-Excel, Alicia Salazar, se mostró muy agradecida con esta posibilidad y señaló que “estoy muy contenta porque aprendí muchas cosas que me ayudarán a avanzar en mis saberes. Soy chofer de transporte de personas y estas herramientas no solo me ayudan en mi trabajo, sino también en mi vida cotidiana”.

Otra asistente al mismo curso, Ana María Oyarzún agradeció a las autoridades de la Agencia Comodoro Conocimiento y de UOCRA Mujeres” por esta posibilidad de tener mejores oportunidades laborales”.