Rada Tilly avanza con obras de pavimentación urbana

Empezaron los movimientos de suelo y las tareas preliminares para pavimentar calles incluidas en el Plan de Pavimentación Urbana recientemente licitado.

Esta obra de pavimentación se enmarca en el plan de infraestructura vial que impulsa el municipio de Rada Tilly con recursos propios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, optimizando la conectividad y brindando mayor seguridad vial.

La obra consiste en la ejecución de 8.016,05 m² de carpeta asfáltica en caliente, distribuidos en tres sectores de la ciudad. El Sector 1 comprende las calles Bruno Pieragnoli en distintos tramos, Américo Romei y Prefecto Mayor Eduardo Velásquez Tarlisetti; el Sector 2, las calles Lago La Plata entre Lago Fontana y Lago Menéndez, y Lago Puelo entre Lago Menéndez y Marcelino Terraza; mientras que el Sector 3 abarca la calle Manuel R. Ríos entre Mario Crozzoli y Héctor Russomando.

Durante el transcurso de la obra pueden verse modificadas las condiciones de tránsito en las calles aledañas. Se solicita a los vecinos respetar las indicaciones del personal de seguridad vial y circular con precaución.

Las ejecución de obras de pavimentación son parte del ordenamiento del espacio público y la planificación de la ciudad a largo plazo, además de permitir consolidar el crecimiento urbano equilibrado y eficiente, mejorando la infraestructura local al servicio de toda la comunidad.