Rada Tilly refuerza la Campaña de Vacunación contra la Poliomielitis

En el marco de las acciones nacionales de prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles.

Durante toda la semana se desarrollan distintas actividades en acompañamiento a la campaña de lucha contra la poliomielitis, con el objetivo de reforzar la cobertura de vacunación y concientizar a la comunidad sobre la importancia de mantener los esquemas completos.

La Municipalidad de Rada Tilly invita a todas las familias a revisar y completar los esquemas de vacunación de niñas y niños, para seguir construyendo una comunidad saludable y libre de enfermedades prevenibles.

El sábado 1 de noviembre, de 15 a 18 horas, se desarrollará otra jornada de vacunación en el Centro de Salud Dr. René Favaloro. La vacuna contra la poliomielitis es gratuita, obligatoria y no requiere orden médica.

También se aplicarán vacunas del calendario a niños menores de 2 años, embarazadas, niños nacidos en 2020 y 2014, población general.

La atención será sin turno, por orden de llegada, pero las familias que prefieran sacar turno pueden hacerlo a los teléfonos 445-3399 / 445-1232 o WhatsApp 297-5011665.

La vacuna contra la poliomielitis está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y obligatoria, y se aplica a los 2, 4 y 6 meses de edad, con un refuerzo a los 5 años, antes del ingreso escolar.

UNA ENFERMEDAD ERRADICADA QUE NO DEBE VOLVER

La poliomielitis puede causar parálisis e incluso la muerte. Aunque está erradicada en la Argentina, persisten brotes en otros países, por lo que sostener la vacunación es esencial para evitar su reintroducción.

En este contexto, se destaca el rol histórico del Rotary International, actor clave en la erradicación mundial de la poliomielitis a través del programa "Pongamos fin a la polio ahora" (End Polio Now, en inglés) cuyo trabajo conjunto con la OMS, UNICEF y los gobiernos locales ha salvado millones de vidas.