Paridad en Rada Tilly entre los libertarios y Despierta Chubut

Maira Frías se impone a Ana Clara Romero según el resultado de las primeras ocho mesas escrutadas en Rada Tilly.

Las elecciones legislativas en Rada Tilly se desarrollaron en forma normal en todos los establecimientos habilitados. Se observaron algunas demoras –como ocurrió en casi toda la provincia- por el desconocimiento sobre el referéndum por los fueros políticos, judiciales y sindicales.

A dos horas del cierre de los comicios, el recuento se realiza en forma normal. Las primeras ocho mesas escrutadas en la localidad marcan un paridad entre las candidatas de La Libertad Avanza (Maira Frías) y Despierta Chubut (Ana Clara Romero), y tercera ubicación el postulante de Unidos Podemos (Juan Pablo Luque). Más atrás, el Partido Libertario y el resto de las cuatro listas.

Los resultados parciales marcan que, siempre según estas primeras ocho mesas, La Libertad Avanza obtiene 625 votos, Despierta Chubut consigue 559 sufragios, Unidos Podemos logra 359 adhesiones y el Partido Libertario 99.