Rada Tilly repudia el cierre de la ANDIS en Comodoro

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una declaración en la que manifiesta su profunda preocupación por la medida del Gobierno Nacional que dejó sin atención presencial a miles de personas con discapacidad en la región.

En una muestra de unidad política y compromiso social, el Concejo Deliberante de Rada Tilly aprobó de manera unánime una declaración que expresa su “profunda preocupación” por el cierre de la oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Comodoro Rivadavia. La medida, dispuesta por el Gobierno Nacional y efectiva desde el 24 de septiembre, dejó sin atención presencial a vecinos de toda la zona sur de Chubut.

La iniciativa fue presentada por el bloque de concejales de Arriba Chubut y tratada sobre tablas durante la XVII sesión ordinaria del cuerpo legislativo, donde recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas. El texto aprobado solicita formalmente al Poder Ejecutivo Nacional que reconsidere la decisión y restituya de manera urgente el servicio presencial en la región.

El concejal Omar Casagrande, impulsor del proyecto, destacó el consenso alcanzado y el mensaje político que representa.

“Esta no es una cuestión partidaria, es una causa de justicia social. Con el cierre de esta oficina, el Gobierno Nacional está levantando una barrera para los más vulnerables. Les está diciendo a nuestros vecinos que se arreglen solos con una página web o un teléfono, ignorando la realidad de muchas familias”, afirmó.

Casagrande subrayó que la decisión constituye un golpe directo a los derechos de las personas con discapacidad. “Como representantes de los ciudadanos, no podíamos quedarnos en silencio. Esta aprobación unánime es un mensaje claro: Rada Tilly defiende un Estado presente, cercano y accesible, que no le da la espalda a quienes más lo necesitan”, sostuvo.

Por su parte, la concejal Mabel Morejón enfatizó el impacto humano de la medida. “Hablamos de personas, no de números. De familias que necesitan tramitar el Certificado Único de Discapacidad para acceder a tratamientos o de adultos mayores que dependen de una pensión como único ingreso. La atención cara a cara es irremplazable”, expresó.

Morejón agregó que el cierre representa “un retroceso enorme en materia de derechos e inclusión” y señaló que la virtualización de los trámites “obliga a muchos vecinos a enfrentarse con una burocracia digital que les resulta inaccesible”.

El texto aprobado será remitido a las autoridades nacionales competentes, llevando el reclamo unificado de la comunidad de Rada Tilly para que se restituyan los servicios presenciales de la ANDIS en el sur de la provincia.