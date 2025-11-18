Ratifican en El Calafate contratos de áreas petroleras de zona norte

El gobernador Claudio Vidal presidió en El Calafate la firma de Decretos que ratifican los contratos suscriptos por FOMICRUZ con las siete operadoras que se adjudicaron las diez áreas petroleras abandonadas por YPF en la Cuenca del Golfo San Jorge.

En el mismo acto que tuvo lugar en el Hotel Los Álamos, se rubricó un acta con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, la cual prestará el servicio de auditoría y validación de pasivos ambientales.

Acompañaron al primer mandatario, el ministro de Energía,Jaime Álvarez, y el presidente de FOMICRUZ S.E., Oscar Vera; como así también el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF SA, Lisandro Deleonardis; el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Martínez; además de los secretarios generales de los Sindicatos de Petroleros Jerárquicos, José Lludgar; de Petróleo, Gas y Energías Renovables, Rafael Güenchenén; y representantes de operadoras adjudicatarias.

De esta manera, la Provincia culmina un proceso iniciado con la Licitación Pública N° 006/2025, que permitió avanzar en la cesión de las áreas anteriormente operadas por YPF, consolidando un nuevo esquema de producción, inversión y control estatal.

Cabe recordar que el plan de trabajo prevé seis años de inversión sostenida, entre 2026 y 2031, con un monto total que supera los 1.250 millones de dólares, orientados a tareas de reactivación, perforación, mantenimiento y recuperación secundaria en los yacimientos maduros del norte provincial.