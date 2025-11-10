El Gobierno Provincial, a través de FOMICRUZ, firmó este lunes los los contratos con siete operadoras que desarrollarán un plan de trabajo de seis años en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Se firmaron los contratos con las adjudicatarias de áreas petroleras

El acto tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezado por el vicegobernador Fabián Leguizamón; el ministro de Energía y Minería, ingeniero Jaime Álvarez; y el presidente de FOMICRUZ, Lic. Oscar Vera.

Las empresas que se adjudicaron las diez áreas maduras que abandonara YPF en la zona norte, comprometieron un plan de inversión total que asciende a 1.259,9 millones de dólares, distribuidos entre 2026 y 2031.

El mismo contempla 22 perforaciones nuevas por año; 154 workover de promedio por año; y 1200 pulling/flushby por año, que se enmarcan en tareas de reactivación, perforación, mantenimiento y recuperación secundaria, con generación de empleo y continuidad operativa en los yacimientos maduros del norte provincial.

Las empresas de referencia son Patagonia Resources S.A. la cual operará las áreas “Los Perales–Las Mesetas”, “Los Monos” y “Barranca Yankowsky”; Clear Petroleum S.A. estará a cargo del bloque “Cañadón de la Escondida–Las Heras”; y la empresa Roch Proyectos S.A.U. desarrollará un plan integral de recuperación en los bloques “Cañadón Yatel”, “Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte” y “El Guadal–Loma del Cuy”.

Azruge S.A. tendrá a su cargo el bloque “Cañadón Vasco”; en tanto, Brest S.A. operará el bloque “Pico Truncado–El Cordón”; y finalmente, el consorcio conformado por Quintana E&P Argentina S.R.L. y Quintana Energy Investments S.A. desarrollará las operaciones en el bloque “Cañadón León–Meseta Espinosa”.

En detalle, la inversión global para el año 2026 será 229,9 millones de dólares; para el año 2027 la suma comprometida ascenderá a 219 millones de dólares.

En 2028 será de 220,6 millones de dólares; 2029, el monto comprometido será de 198,7 millones de dólares; para 2030 se esperan 201,3 millones de dólares; y finalmente, para el año 2031, la inversión alcanzará 190,4 millones de dólares.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz