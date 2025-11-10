Se firmaron los contratos con las adjudicatarias de áreas petroleras

El acto tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezado por el vicegobernador Fabián Leguizamón; el ministro de Energía y Minería, ingeniero Jaime Álvarez; y el presidente de FOMICRUZ, Lic. Oscar Vera.
Las empresas que se adjudicaron las diez áreas maduras que abandonara YPF en la zona norte, comprometieron un plan de inversión total que asciende a 1.259,9 millones de dólares, distribuidos entre 2026 y 2031.
El mismo contempla 22 perforaciones nuevas por año; 154 workover de promedio por año; y 1200 pulling/flushby por año, que se enmarcan en tareas de reactivación, perforación, mantenimiento y recuperación secundaria, con generación de empleo y continuidad operativa en los yacimientos maduros del norte provincial.
Las empresas de referencia son Patagonia Resources S.A. la cual operará las áreas “Los Perales–Las Mesetas”, “Los Monos” y “Barranca Yankowsky”; Clear Petroleum S.A. estará a cargo del bloque “Cañadón de la Escondida–Las Heras”; y la empresa Roch Proyectos S.A.U. desarrollará un plan integral de recuperación en los bloques “Cañadón Yatel”, “Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte” y “El Guadal–Loma del Cuy”.
Azruge S.A. tendrá a su cargo el bloque “Cañadón Vasco”; en tanto, Brest S.A. operará el bloque “Pico Truncado–El Cordón”; y finalmente, el consorcio conformado por Quintana E&P Argentina S.R.L. y Quintana Energy Investments S.A. desarrollará las operaciones en el bloque “Cañadón León–Meseta Espinosa”.
En detalle, la inversión global para el año 2026 será 229,9 millones de dólares; para el año 2027 la suma comprometida ascenderá a 219 millones de dólares.
En 2028 será de 220,6 millones de dólares; 2029, el monto comprometido será de 198,7 millones de dólares; para 2030 se esperan 201,3 millones de dólares; y finalmente, para el año 2031, la inversión alcanzará 190,4 millones de dólares.
Fuente: Gobierno de Santa Cruz