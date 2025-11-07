El Patagonico
ADOSAC pide asegurar la provisión de agua  potable

En el marco de otro paro de actividades, la filial Caleta Olivia del principal gremio docente, ADOSAC, solicitó que se asegure el abastecimiento de agua potable a la comunidad educativa.

Lo hizo mediante una nota que se entregara a mediodía de este viernes, por mesa de entradas, en la sede de la Delegación Zona Norte del Consejo de Educación, a cargo de la profesora María Mercedes Barrionuevo.

La misiva firmada por la secretaria general de la filial gremial, Vanina Galván y de la secretaria administrativa, Guadalupe Fernández, expresa que en esta jornada de lucha que se lleva adelante en defensa de los puestos de trabajo y recomposición salarial, la ADOSAC suma otra demanda, cual es que la Emergencia Hídrica declarada en esta ciudad también abarque a la comunidad educativa.

“La petición la realizamos en resguardo de las condiciones de higiene y salubridad de estudiantes y docentes” teniendo en cuenta que es preocupante que las clases se suspendan toda vez que no hay agua en los edificios escolares.

