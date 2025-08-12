En un comercio céntrico, el hombre reclamaba un equipo en reparación por el que adeudaba $80.000. Ante la negativa, robó otro aparato.

Reclamó por su celular, le recordaron la deuda y se puso violento

Este martes, alrededor de las 15:10, personal de la Comisaría Primera intervino en un local de telefonía situado en San Martín al 500, luego de que un hombre ingresara alterado y exigiera la entrega de un teléfono celular que se encontraba en reparación.

Según informaron fuentes policiales, el cliente mantenía una deuda de $80.000 por el trabajo realizado y, ante la negativa de los empleados a entregar el equipo sin el pago correspondiente, comenzó a proferir amenazas. Acto seguido, se dirigió detrás del mostrador y sustrajo un teléfono celular Motorola G8, color azul, que no le pertenecía.

El individuo intentó huir, pero fue interceptado por el propio damnificado, quien lo retuvo hasta la llegada de los efectivos policiales. Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a la dependencia policial.