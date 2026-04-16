Relevamiento ambiental en el barrio 30 de Octubre ante desbordes cloacales

Las tareas promovidas por el municipio se realizan en el marco de un operativo que empezó en el edificio 12 del barrio 30 de Octubre.

La intervención tuvo como objetivo un relevamiento técnico para la elaboración de un informe de impacto ambiental, en relación a los desbordes cloacales que se registran en el sector durante períodos de lluvias intensas y que afectan tanto a los vecinos como a los espacios públicos cercanos.

Del operativo participó personal de la Dirección General de Laboratorio de Aguas y Ciencias Ambientales, la Guardia de la Subsecretaría de Ambiente y el área de Evaluación de Impacto Ambiental, en un trabajo articulado que también contó con el acompañamiento de referentes barriales.

En ese contexto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, destacó la importancia del trabajo que se viene desarrollando desde el área. “Lo que estamos realizando hoy en el edificio 12 es un paso fundamental para dar respuesta a una problemática histórica. Este informe ambiental busca medir el impacto real que generan los desbordes cloacales, un hecho que no solo afecta la calidad de vida de los vecinos del barrio, sino que impacta de lleno en toda la comunidad que circula diariamente por la Avenida Chile”, expresó.

Asimismo, el funcionario remarcó que esta intervención “forma parte de una agenda de trabajo sostenida en conjunto con la comunidad. Todo comenzó con un relevamiento a partir de las sucesivas reuniones que mantuvimos con la Asociación Vecinal del barrio 30 de Octubre. Este caso fue uno de los primeros que nos acercaron los vecinos para buscar una solución definitiva. Administrativamente, el expediente ha venido avanzando con celeridad y hoy estamos ejecutando el estudio de campo necesario”.

Del mismo modo, Hernández subrayó la importancia de “sostener una gestión cercana a las necesidades de la comunidad. Estamos convencidos de que la planificación técnica debe ir de la mano con la escucha activa. Es indispensable generar estos espacios de colaboración entre las necesidades urgentes de la gente, la articulación con la Vecinal y la capacidad de acción del Municipio para avanzar en la resolución de problemáticas estructurales de la ciudad”.

Por su parte, la subsecretaria de Ambiente, Jordana Mrla, explicó que “en el día de la fecha, participamos a través de tres direcciones generales, en un operativo de evaluación en el barrio 30 de Octubre, específicamente en el edificio 12, aunque se extendió a toda la zona para determinar posibles impactos ambientales”.

En ese sentido, detalló que se realizaron inspecciones, toma de muestras y relevamientos en el lugar. “Se trabajó en la detección de posibles efluentes y en la evaluación de su impacto sobre las infraestructuras y los espacios públicos municipales. A partir de la información relevada, se avanzará en un informe técnico que permita determinar los posibles impactos ambientales y la afectación en el área”, afirmó.