El Municipio presentó la cuarta edición de la Masterclass Ambiental

Se desarrollará durante los primeros días de junio, en el marco del Mes del Ambiente.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia presentó este martes una nueva edición de la Masterclass Ambiental, en el marco de un acto desarrollado en la sala de reuniones de Intendencia. La propuesta forma parte de una política sostenida de educación ambiental que impulsa el Municipio a través de la Subsecretaría de Ambiente.

Durante la presentación, estuvieron presentes el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; la subsecretaria de Ambiente, Jordana Mrla; y el director general de Ambiente, Daniel Lozowski.

En este contexto, Hernández resaltó el acompañamiento de su área en el desarrollo de estos programas y remarcó la importancia de la educación como herramienta central para el cuidado del ambiente. En ese sentido, explicó que “las iniciativas apuntan especialmente a las nuevas generaciones, brindándoles herramientas concretas que les permitan transformar los conocimientos en acciones cotidianas, como la separación de residuos, generando así cambios significativos en la comunidad”.

Asimismo, detalló que la propuesta integral incluye tres programas: el Club Ambiental, ya en marcha; Ambiente en las Escuelas, que comienza en estos días; y la Masterclass Ambiental, prevista como instancia de cierre en el mes de junio. “Todos ellos buscan consolidar una formación ambiental que trascienda lo teórico y se traduzca en prácticas reales”, mencionó.

Por su parte, la subsecretaria de Ambiente, Jordana Mrla, valoró la continuidad de estas políticas públicas desde 2024, impulsadas por la gestión del intendente Othar Macharashvili, y el trabajo articulado con distintas áreas municipales. Además, destacó el compromiso del equipo técnico y el carácter transversal de la educación ambiental que se promueve en todos los niveles educativos y en diversos espacios comunitarios.

En cuanto a los programas, la funcionaria indicó que “el Club Ambiental se consolidó como una currícula permanente en la Escuela Municipal, mientras que el área de Ambiente municipal ya alcanzó a más de 8.500 estudiantes a través de 150 charlas en más de 60 instituciones educativas. Por ese motivo, la Masterclass Ambiental se presenta como un evento clave, con transmisión en vivo para todo el país y la participación de instituciones como la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, además del acompañamiento de la Secretaría de Cultura”.

En tanto, el director general de Ambiente, Daniel Lozowski, explicó que el Club Ambiental promueve el aprendizaje desde edades tempranas mediante proyectos como el compostaje, la forestación y el reconocimiento de la flora nativa. “Estas actividades también se desarrollan en espacios como el paseo de flora nativa ubicado en el sector del Predio Ferial, utilizado como laboratorio ambiental para fortalecer los contenidos educativos”, agregó.

Respecto al programa Ambiente en las Escuelas, subrayó “su amplio alcance y el valor de llevar al aula contenidos vinculados a la realidad local, abordando temáticas como residuos, o agua e hidrocarburos, con un enfoque práctico que complementa la enseñanza teórica, además del creciente interés de las instituciones educativas, que solicitan activamente la participación en estas propuestas”.

Finalmente, Lozowski indicó que “la Masterclass surge como una instancia integradora, en coincidencia con el Día Mundial del Ambiente (5 de junio), permitiendo que estudiantes de distintos puntos del país accedan a los contenidos mediante plataformas digitales, consolidando así una política pública que continúa ampliando su alcance y fortaleciendo la conciencia ambiental en la ciudad”.