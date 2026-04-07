Othar toma nota de un proyecto de cría y producción de salmón

El proyecto, que se presenta como alternativa de diversificación para la región, propone la cría de salmones en tierra firme.

El intendente Othar Macharashvili, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli, recibió en su despacho este martes a las autoridades de la firma AquaPatagonia, Dante Fiorenzo, Gustavo Fiorenzo y Guillermo García, quienes presentaron el emprendimiento sobre la producción de salmón sostenible en Comodoro Rivadavia.

El proyecto se inscribe dentro de la diversificación económica estratégica para la región, enfocado en la producción sustentable de alimentos y el desarrollo tecnológico local. Actualmente, se encuentra en sus primeras etapas biológicas, habiendo logrado el desove y la fertilización de las primeras ovas.

En relación al encuentro con el intendente, Dante Fiorenzo explicó que la compañía, con sede en la ciudad, desarrolla un proyecto innovador de acuicultura que “es la cría de salmones en sistema RAS (Recirculating Aquaculture System); es decir a través de criaderos en tierra; no con jaulas en el mar como usualmente vemos internacionalmente en criaderos de salmones”.

El propósito de la iniciativa busca “preservar el entorno y mantener el ecosistema marino, por lo cual el agua se filtra tanto en el ingreso como en el egreso de los tanques o cubas donde se crían los peces. La idea es invadir lo menos posible el entorno presente”.

Dante Fiorenzo, por su parte, subrayó que el proyecto, que se inicia desde la producción de ovas de especies locales, “está pensado para hacerlo en el predio de la Zona Franca, que es una entidad que maneja el Comité de Administración y está ubicado al norte de Caleta Córdova. Nosotros tenemos como objetivo producir 5.000 toneladas de salmón en módulos escalables para el año 2031”.

Por su parte, Guillermo García agradeció la predisposición del jefe comunal al decir que “tuvimos una respuesta amable y queremos que esta comunicación sea frecuente, sobre todo en lo que tiene que ver con la factibilidad de acceso a la tierra y los servicios vinculados, ya que se trata de un proyecto que pretende instalarse en la zona y tiene un fuerte impacto tecnológico, económico y social. Por tal motivo, vinimos a pedir el acompañamiento institucional del intendente para lograr con éxito proyectos de reconversión productiva”.

En relación a la preservación del ecosistema, García sostuvo que “tenemos que pensar en producir de otra manera; en ser sustentables, vinculándonos con tecnologías que sabemos que funcionan y que en esta zona se pueden aplicar perfectamente”, al tiempo que resaltó que “elegimos Comodoro porque somos de acá; entendemos que se puede hacer. Acá hay fuerza cívica, tecnológica y actitud para dar vuelta un poco la forma de producir que tenemos en este lugar. Esta es una alternativa de diversificación para la región muy importante”.