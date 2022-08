Renée Zellweger se sumó al movimiento "body positive" y criticó el mandato de la juventud eterna

En una entrevista con el medio The Sunday Times, Zellweger se refirió a los estándares de belleza que impone la industria cinematográfica, sobre todo para las mujeres. La actriz, que recibió duras críticas tras someterse a diversas cirugías estéticas, aseguró que hoy prefiere abrazar su edad.

"Hay una gran diferencia entre ser lo mejor de vos mismo y querer ser lo que no sos. Para ser hermosa, debés abrazar tu edad, de lo contrario estás viviendo disculpándote. Y para mí eso no es hermoso en absoluto", reflexionó la protagonista de Judy (2019) y Jerry Maguire (1996).

En la misma línea, apuntó contra la publicidad de productos de belleza que reafirman el discurso de la juventud eterna. "Todos esos anuncios que nos dicen que no necesitamos aparentar nuestra edad real para que compremos sus cremas, ¿me estás diciendo que ya no soy valiosa porque tengo 53 años?", se preguntó.

En el último tiempo distintas voces del mundo del espectáculo se manifestaron en contra de ese mandato. Es el caso de las actrices Emma Thompson, Selena Gómez y Jane Fonda, quienes contaron su experiencia respecto de sus cuerpos, la vejez y la autoestima.

Durante el Festival de Cine de Berlín, Thompson describió cómo lidió con la desnudez en la película Good Luck To You, Leo Grande. En la conferencia de prensa de promoción del filme -que rápidamente se viralizó en redes sociales-, la actriz de Years and Years habló sobre cómo fue verse desnuda frente a un espejo, algo que consideró como "horrible" para la mayoría de las mujeres.

"Siempre me pondré de costado o meteré algo hacia dentro. Simplemente no aguanto estar ahí de pie, mirándome sin más. Es horrible, pero ese es el problema. A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos. Es un hecho", contó.

Por otro lado, Jane Fonda también se refirió a su paso por el quirófano en una entrevista publicada en la revista Vogue: "Me hice un estiramiento facial y paré, porque no quiero verme distinta. No estoy orgullosa de habérmelo hecho".

Por su parte, la cantante y actriz Selena Gomez suele publicar videos en su cuenta de TikTok en los que aborda lúdicamente temas como la presión de ser exitosa a los 30 años y otros mandatos sociales asociados a la feminidad. Días atrás, se viralizó un video en el que se niega a "meter panza" para la cámara.

Fuente: Página/12