Renunció el CEO captado siendo infiel en un recital de Coldplay

El CEO de Astronomer, Andy Byron, presentó su renuncia tras la difusión de un video viral captado durante un recital de Coldplay, en el que aparece en una situación comprometida con la directora de Recursos Humanos de la compañía.

La decisión fue confirmada por la propia empresa este sábado, a través de un comunicado publicado en LinkedIn, donde también se informó que el cofundador Pete DeJoy asumirá como CEO interino mientras se inicia la búsqueda de un reemplazante.

Andy Byron, CEO de la firma tecnológica Astronomer, fue atrapado siéndoles infiel a su esposa con una compañera de trabajo en pleno show de Coldplay.

DE SANTOS, NADA

Lo que parecía ser una romántica aparición en una pantalla gigante terminó en un escándalo viral que sacudió al mundo corporativo.

“Astronomer está comprometida con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen el estándar tanto en conducta como en responsabilidad y, recientemente, ese estándar no se cumplió”, señalaron desde la compañía.

La firma, especializada en automatización y gestión de datos con inteligencia artificial, agregó que si bien la exposición pública cambió “de la noche a la mañana”, su foco sigue puesto en “resolver los problemas más complejos de sus clientes”.

La renuncia llegó horas después de que Astronomer anunciara la apertura de una investigación formal sobre el incidente. Según explicaron, el proceso busca esclarecer lo ocurrido en las 72 horas previas a la publicación del video. El comunicado fue cerrado a comentarios.

LA ESPOSA DEL INFIEL

Las redes no tardaron en buscar el otro costado de la historia: Megan Kerrigan Byron, esposa del CEO. Según el medio estadounidense Page Six, la mujer eliminó sus cuentas en redes sociales tras el escándalo, pero no sin antes quitar el apellido “Byron” de su perfil. Un gesto sutil pero fuerte.

Antes de desaparecer del ojo público, usuarios habían registrado que en sus perfiles solía compartir fotos familiares. En ellas, Megan aparecía abrazada a su esposo y a sus hijos, incluso en momentos recientes como la graduación de uno de ellos.

Ahora, mientras la empresa guarda silencio y el video sigue dando vueltas en redes, la figura que se impone en la historia no es el CEO ni su amante, sino su esposa, que decidió borrarse por completo del radar virtual tras la exposición mundial.