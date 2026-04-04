Renzo Blotta clasificó 4º en la Clase 2 del TN

El piloto comodorense, con Peugeot 208, se metió entre los primeros diez en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, donde el más veloz resultó Martín Leston.

El comodorense Renzo Blotta, con Peugeot, quedó este sábado cuarto durante la segunda clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se desarrolló en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, provincia de Santa Fe.

El piloto sureño, que había sido el más veloz en el primer entrenamiento de la mañana y segundo en la primera clasificación, metió un tiempo de 1’46”568/1000 a 0’630/1000 del mejor registro que quedó en manos de Martín Leston, quien también con un Peugeot 208 del Antolín Competición, dominó la clasificación de la tercera fecha de la clase menor.

El quilmeño, que logró así su primera pole, marcó 1’45”938/1000, para superar por 0’279 a Exequiel Bastidas, quien había logrado el mejor tiempo en la primera etapa clasificatoria. Francisco Coltrinari se ubicó en tercer lugar, a poco más de medio segundo, mientras que los cinco primeros los completaron Blotta y Juan Pablo Pastori.

Tomás Vitar, líder del certamen disputadas dos fechas, se ubicó en el octavo lugar a 0.981/1000 del líder, por detrás de Santino Balerini (6º) y Valentino Quatrocchi (7º). En tanto, Braian Reinoso y Marcos Fernández completaron la primera decena de clasificados luego de dos tandas clasificatorias.

Este domingo se disputarán tres series a partir de las 9. Martín Leston, Exequlel Bastidas y Francisco Coltrinari largarán en la primera posición de cada una de las tres series que formarán la grilla de partida de la prueba final que se largará en horas del mediodía, y con transmisión de Canal 9 de Buenos Aires.

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Clasificación

1º Martín Leston (Peugeot 208) 1’45”938/1000

2º Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) a 0’279/1000

3º Francisco Coltrinari (Peugeot 208) a 0’619/1000

4º Renzo Blotta (Peugeot 208) a 0’630/1000

5º Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) a 0’647/1000

6º Santino Balerini (Peugeot 208) a 0’836/1000

7º Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris) a 0’841/1000

8º Tomás Vitar (Nissan March) a 0’981/1000

9º Brian Reinoso (Toyota Yaris) a 0’995/1000

10º Marcos Fernández (Peugeot 208) a 1’089/1000