Boca Juniors derrotó a San Lorenzo y subió al 5º puesto

El “Xeneize”, que dirige el comodorense Nicolás Casalánguida, se impuso de visitante 83-77 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Boca Juniors le ganó de visitante a San Lorenzo 83-77 y con ese resultado, el equipo que conduce el comodorense Nicolás Casalánguida, saltó al quinto puesto de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Polideportivo Roberto Pando, del barrio porteño de Boedo, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Danilo Molina, y los parciales por cuarto de juego, fueron los siguientes: 18-26, 40-49 y 59-63.

El comienzo del juego fue de ida y vuelta constante, con Boca focalizando su juego a través de Lucas Faggiano y el poderío de Francisco Cáffaro en la zona pintada, que cargó rápidamente de faltas a Ignacio Bednarek y Kevin Hernández. Así, el Xeneize pasó al frente. Sin embargo, el Ciclón, gracias al trabajo de Selem Safar y Facundo Rutenberg, logró pasar por la mínima al frente (11-10). No obstante, los de La Rivera ajustaron la defensa y finalizaron el primer chico ganando por 8 (26-18).

El segundo parcial, los dirigidos por Sebastián Burtín, salieron con otra cara, presionando alto y utilizando a Rutenberg desde el perímetro. Así, los de Boedo lograron achicar el margen a 1 (36-35). A pesar del esfuerzo, en los últimos instantes de la primera mitad, Boca estiró la diferencia y se fue al vestuario ganando 49-40.

En la segunda parte del encuentro, Boca salió con la misma actitud, intentando llevarse puesto a San Lorenzo, utilizando a Giorgetti y a Smith, logrando sacar 12 de ventaja (60-48). Por el otro lado, Augusto Alonso se puso el equipo al hombro y con el empuje de su gente en las tribunas, logró achicar la diferencia a 2 (63-61).

Los últimos 10 minutos de juego fueron con mucha intensidad, una férrea defensa azulgrana y una ofensiva que logró la igualdad en 68. El Ciclón, impulsado por el aliento azulgrana que bajaba de las tribunas, tomó mayor fuerza y mediante una gran distribución de pelota y una buena puntería, los Cuervos pasaron al frente por 1 (77-76). No obstante, a falta de 1 minuto para la finalización del juego, Giorgetti metió un triple para que Boca pase al frente y se quede con la victoria.

PEÑAROL-UNION SE JUEGA EN OLAVARRIA

Por su parte, Peñarol de Mar del Plata recibirá desde las 21 a Unión de Santa Fe -próximo rival del líder Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia- en el estadio Parque Guerrero de Olavarría. La modificación de la localía se debe a la indisponibilidad del Polideportivo Islas Malvinas, así como también del escenario alternativo habitual, por lo que el encuentro se disputará de manera excepcional y por única vez en dicha sede.

El plantel milrayitas viene de caer en su último juego frente a Atenas 95 a 85. De esta manera, el conjunto marplatense cortó con la pequeña racha que había conseguido en Córdoba ganándole a Independiente en Oliva y a Instituto.

Los marplatenses (récord 17-15) se ubican en mitad de tabla (puesto 11°), peleando por quedar entre los 12 primeros que seguirán en competencia una vez finalizada la fase regular.

Unión, por su parte, se mantiene en la pelea por entrar a los playoffs. Actualmente se encuentra 15° con 12 victorias y 19 derrotas, y viene de tres duras caídas como local: frente a Olímpico de La Banda por 83-101, ante Regatas por 89 a 83 y contra Obras por 79 a 76.

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Síntesis

San Lorenzo 77 / Boca Juniors 83

San Lorenzo (18+22+19+18): Augusto Alonso 19, Selem Safar 15, Camilo Rodríguez 0, Cristian Cardo 8 y Kevin Hernández 8 (fi); Facundo Rutenberg (x) 14, Ignacio Bednarek (x) 8, Joaquín Actis 0, Lautaro Barrios 3, Lucas Latorre 0 y Valentino Nesci 2. DT: Sebastián Burtín.

Boca (26+23+14+20): Lucas Faggiano 9, Michael Smith 17, Sebastián Vega 9, Agustín Barreiro (x) 4 y Francisco Cáffaro 10 (fi); Franco Giorgetti 13, Martín Cuello 12, Nicolás Stenta 4, Wayne Langston 3 y Mateo Fessia 2. DT: Nicolás Casalánguida.

Parciales: 18-26, 40-49 y 59-63.

Arbitros: Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Danilo Molina.

Estadio: Polideportivo Roberto Pando (CABA).