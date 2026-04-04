El clásico de Avellaneda fue para Independiente

Con gol de Gabriel Avalos, el “Rojo” le ganó 1-0 a Racing, que en el primer tiempo desperdició un penal que fue errado por Adrián “Maravilla” Martínez.

Independiente festejó este sábado en el clásico de Avellaneda al derrotar de local 1-0 a Racing Club, en partido correspondiente a la 13ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

El encuentro, que se jugó en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Y el único gol del partido lo marcó Gabriel Avalos a los 35’ de la segunda etapa.

Además, en el primer tiempo, Racing dejó pasar la chance de ponerse al frente en el marcador porque Adrián “Maravilla” Martínez marró un penal. El goleador la picó y la pelota se fue por arriba del travesaño.

Los primeros 45 minutos se terminaron transformando en 54. Pasó de todo menos fútbol. En un partido mal jugado y siempre cortado, la chances la tuvo el cuadro visitante. Tras una mano de Sebastián Valdez, “Maravilla” Martínez agarró la pelota para ejecutar el penal, la quiso picar y la tiró por arriba. El equipo de Gustavo Costas dejó pasar así una chance de oro en un desarrollo que no tenía nada para ofrecer. Todo eran discusiones, faltas y la pelota por el aire. Y encima, se produjeron algunos incidentes entre plateístas y por esa razón, el partido estuvo demorado por varios minutos.

En el segundo tiempo, fue la “Academia” el que comenzó mejor parado. Pero “Maravilla” Martínez volvió a desperdiciar una chance clara, abajo del arco, y la ley del fútbol sentenció a Racing.

Independiente avisó con un remate de Iván Marcone que Esteban Cambeses logró rechazar y una volea de Víctor Malcorra -ex CAI de Comodoro Rivadavia- que fue despejada sobre la línea por Cannavo. La insistencia tuvo premio en el cuarto de hora final, cuando la aparición de Gabriel Avalos sentenció la historia.

Con este resultado, Independiente subió al octavo lugar de la zona A con 17 puntos, mientras que Racing se quedó en el quinto puesto del B con 18 unidades.

En la próxima fecha, el “Rojo” de Gustavo Quinteros visitar a Boca Juniors, mientras que los de Gustavo Costas, recibirán a River Plate en el Cilindro.