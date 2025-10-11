Renzo Blotta fue el más veloz en Rosario

El comodorense Renzo Blotta obtuvo el mejor tiempo al cabo de la primera tanda clasificatoria que el TN Clase 2 disputó en el autódromo Rosario, donde se disputó el primer día de actividad válida por la décima fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros que continuará este sábado, con una segunda tanda clasificatoria y tres series previas a la prueba final que será el domingo, en horas del mediodía.
Entre los autos del Grupo A resultó ser el piloto más veloz quien compite con un Toyota Etios atendido por Ale Bucci Racing tras marcar 1m46s652, superando por apenas 0s010 a Bautista Damiani y por 0s058 a Santino Balerini. Los pilotos de este corte giraron apenas una vuelta con tiempo veloz dado que estuvieron casi ocho minutos en la zona de boxes por decisión voluntaria. Juan Martín Eluchans cerró una primera jornada ocupando firmemente un lugar entre los cinco primeros de las tandas cronometradas, resultando cuarto en orden clasificatorio, mientras que Juan Pablo Pastori ocupó el quinto puesto.
En tanto, el líder del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros, Francisco Coltrinari, completó el desarrollo clasificatorio en la décima posición a bordo del Peugeot 208 atendido por Saturni Racing. Desde las 11 de este sábado, con transmisión en vivo por DeporTV, Renzo Blotta intentará validar su condición de poleman provisional en la segunda tanda, buscando su primera pole position en la presente temporada.
Foto: Prensa APAT.