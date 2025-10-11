Será este sábado a partir de las 15:30. Los partidos de la categoría Reserva irán a las 13.

Se juega la 2ª fecha del Clausura de la B

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia disputará este sábado desde las 15:30 la segunda fecha del torneo Clausura de la división “B”.

En ese contexto, Rada Tilly visitará a Stella Maris en el ‘clásico’ costero que tendrá la jornada. El árbitro del partido será Diego Bayón.

Por su parte, Caleta Córdova, que es otro de los equipos que comenzó sumando de a tres en el nuevo certamen de ascenso, visitará a Ferrocarril del Estado, que buscará la recuperación ya que viene de caer en la primera fecha.

Además, Deportivo Roca visitará a San Martín, Deportivo Portugués hará lo propio ante Oeste Juniors, lo mismo que Nueva Generación frente a Comodoro FC, mientras que Universitario recibirá a Manantiales Behr de Ciudadela.

Programa de la 2ª fecha

SABADO 11 (15:30 Primera – 13:00 Reserva)

- Ferrocarril del Estado vs Caleta Córdova.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Ferro.

- San Martín vs Deportivo Roca.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: San Martín.

- Oeste Juniors vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Cancha: Oeste Jrs.

- Comodoro FC vs Nueva Generación.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Cancha: Comodoro FC.

- Stella Maris vs Rada Tilly.

Arbitro: Diego Bayón.

Cancha: Stella Maris.

- Universitario vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Castelli.

Foto: LFCR.