Ganaron Petroquímica y Náutico Rada Tilly en Primera Femenino

Se completó este viernes una nueva fecha del torneo Clausura de básquet de Mayores.

Se jugaron esta semana dos partidos correspondientes a una nueva fecha del torneo Clausura de básquet, de la rama femenina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En ese contexto, este viernes por la noche, Náutico Rada Tilly se hizo fuerte en su cancha y le ganó a Escuela Municipal Pueyrredón por 52-46.

Micaela Benítez 18 puntos y Pilar Araujo 10 condujeron a la victoria al conjunto “aurinegro”.

Por su parte, el último jueves en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, Petroquímica, actual campeón del Apertura, superó con amplitud a La Fede Deportiva por 49-27.

En el “Verdolaga” se destacaron Claribel Reynoso (10 puntos, 13 rebotes y una tapa) y Camila Rivero (10 tantos, 4 rebotes y también una tapa).

Por el lado del “Bordó”, la mejor fue Lucía Acuipil (10 unidades, 8 rebotes, aunque tuvo 5 pérdidas de balón y 2 recuperos).

………………

Panorama

JUEVES 9

Primera Femenino

En el gimnasio Diego Simón – Fase Regular / 1

- La Fede Deportiva 27 / Petroquímica 49.

VIERNES 10

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 52 / Escuela Municipal Pueyrredón 46.

Foto: Basquet Nautico Rada Tilly.