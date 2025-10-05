Rada Tilly le ganó a Universitario 3-2

Fue en el partido que completó la primera fecha del torneo Clausura “B” de la Liga de Fíutbol de Comodoro Rivadavia.

Rada Tilly tuvo que batallar más de la cuenta para imponerse finalmente ante Universitario por 3-2 en el partido que cerró la primera fecha del torneo Clausura “B” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Aurinegro” se quedó con los tres puntos en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, por los goles de Zacarías Suárez, Luka Markota y Marcelo Miño.

Por su parte, para la “U” anotaron Héctor Gaitán y Mateo Mosca.

De esa manera, Rada Tilly, campeón del Apertura y primer ascendido, arrancó derecho el nuevo certamen, donde el sábado también debutaron con éxito Talleres Juniors, Nueva Generación, Deportivo Portugués, Deportivo Roca y Caleta Córdova.

Cabe destacar que en esta primera fecha el que tuvo fecha libre fue Manantiales Behr de Ciudadela.

Panorama de la 1ª fecha

SABADO 4

- Nueva Generación 2 / Stella Maris 1.

- Deportivo Portugués 1 / Comodoro FC 0.

- Deportivo Roca 2 / Oeste Juniors 0.

- Caleta Córdova 2 / San Martín 0.

- Talleres Juniors 2 / Ferrocarril del Estado 1.

DOMINGO 5

- Rada Tilly 3 / Universitario 2.

Libre: Manantiales Behr de Ciudadela.

Próxima fecha (2ª)

Ferro vs Caleta Córdova.

San Martín vs Deportivo Roca.

Oeste Jrs. vs Deportivo Portugués.

Comodoro FC vs Nueva Generación.

Stella Maris vs Rada Tilly.

Universitario vs M.B. Ciudadela.

Libre: Talleres Juniors.