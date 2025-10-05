Estudiantes empató con Barracas Central en un partido con polémica

Fue 1-1 en La Plata en donde al “Pincha” le invalidaron dos goles.

En un partido que estuvo signado por la polémica, Estudiantes de La Plata empató este domingo 1-1 de local ante Barracas Central por la 11ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio UNO, tuvo el arbitraje de Nazareno Arasa. Guido Carrillo marcó para el “Pincha”, mientras que Jonathan Candia igualó para el “Guapo”.

El local comenzó mejor y logró abrir el marcador a los 17 minutos del primer tiempo. Luego de una gran jugada individual de Cristian Medina, Guido Carrillo definió con un remate cruzado para el 1 a 0 parcial. Con ese resultado, el conjunto albirrojo se ubicaba momentáneamente en lo más alto de la Zona A.

En el complemento, el “Guapo” aprovechó una polémica jugada para igualar el partido. Tras una plancha de Facundo Bruera sobre Facundo Rodríguez que no fue sancionada, Jhonatan Candia capturó un rebote y marcó el 1 a 1. La acción generó fuertes reclamos de todo el plantel local.

Minutos después, Tiago Palacios convirtió el gol que podía darle la victoria a Estudiantes, pero el árbitro Nazareno Arasa, a instancias del VAR, anuló el tanto por un supuesto offside que las repeticiones no confirmaron. La decisión desató el enojo de los jugadores y los hinchas, quienes apuntaron contra el arbitraje y contra Claudio “Chiqui” Tapia.

Sobre el final, Edwuin Cetré también vio invalidado un gol por posición adelantada, esta vez correctamente cobrada. Pese al esfuerzo y al dominio del juego, Estudiantes no logró romper la igualdad y debió conformarse con un punto.

En la próxima fecha, el “Pincha” visitará en Córdoba a Belgrano, mientras que Barracas Central recibirá a Boca Juniors.