El clásico cordobés terminó en blanco

Talleres y Belgrano empataron este domingo 0-0 en un discreto clásico cordobés que correspondió a la 11ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

Aunque con realidades algo diferentes, tanto Talleres como Belgrano llegaron al gran clásico cordobés con la necesidad de ganar. Pero lo cierto es que el encuentro se dio muy cerrado y ninguno de los dos tuvo precisión para poder abrir el marcador. Así las cosas, el empate fue tomando forma conforme avanzó el reloj, y terminaron quedando a mano.

Fue igualdad 0-0 en el Mario Alberto Kempes pese a que ambos contaron con ocasiones, y por el lado de Talleres no logra escaparse del peligro del descenso. Es que como Aldosivi de Mar del Plata ganó ante Unión de Santa Fe, está a solo 3 unidades del conjunto de Carlos Tevez en la tabla anual y acecha. Mientras que Belgrano desperdició la oportunidad de meterse entre los ocho clasificados de la zona A.

En la próxima fecha, la “T” visitará en La Plata a Gimnasia, mientras que el “Pirata”, recibirá a Estudiantes de La Plata.